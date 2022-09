Ciąg dalszy remontu leśnych dróg

Kolejny przetarg dotyczący naprawy i bieżącego utrzymania dróg leśnych ogłosiło Nadleśnictwo Elbląg.

Wyłoniona w przetargu firma realizować będzie naprawy cząstkowe dróg gruntowych lub naprawy cząstkowe nawierzchni dróg gruntowych w tym roku. Chodzi o likwidację "ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń", a także o uzupełnianie ubytków nawierzchni w zależności od potrzeb kruszywem łamanym. Wartość zamówienia wynosi nieco ponad 390 tys. zł, termin składania ofert upływa 21 września.

- Drogi leśne nie są drogami publicznymi, między innymi dlatego, że nie posiadają wymaganych parametrów czy urządzeń drogowych - przypomina Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Służą one do udostępniania terenów leśnych w celu pozyskania drewna, dla służb ratowniczych, czasem, gdy nie ma innego wyjścia, jako dojazd do pojedynczych osad leśnych lub np. pól uprawnych znajdujących się we wnętrzu lasu. Coraz częściej też wykorzystywane są do rekreacji i wypoczynku przez pieszych czy rowerzystów. Z tego względu, że służą różnym celom i ciągle są wykorzystywane, co pewien czas drogi te są remontowane, wymieniana jest nawierzchnia, czyszczone są przepusty czy odsłaniane jest światło drogi, tak, żeby bezpiecznie można było się nimi poruszać - tłumaczy leśnik.