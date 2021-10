Co dalej z rzeźbami z Biennale Form Drewnianych?

Od Finału Biennale Form Drewnianych, inicjatywy zrealizowanej przez miasto i elbląskie nadleśnictwo, minął już ponad miesiąc. Co będzie dalej z powstałymi w ramach wydarzenia rzeźbami? Rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść jeszcze w październiku.

Przypomnijmy, że w ramach projektu artyści ze Stowarzyszenia Republika Rzeźbiarzy, czyli Jan Lewicki z Młynar, Piotr Jakubowski z Prabut, Mieczysław Wojtkowski z Ruska Wielkiego, Edmund Szpanowski z Sierpca, Michał Grzymysławski ze Szczytna, przygotowali pięć rzeźb przedstawiających legendy elbląskie. Można było je oglądać na Bulwarze Zygmunta Augusta w czasie Elbląskiego Święta Chleba.

Zapytaliśmy, jakie ostatecznie będą dalsze losy rzeźb, gdzie i kiedy zostaną one ulokowane w nowym miejscu?

- Zakończył się już proces impregnacji form, są one obecnie na terenie należącym do nadleśnictwa. W tej chwili przygotowujemy propozycje, gdzie można formy wyeksponować. Jeszcze w październiku powinny zapaść ostateczne decyzje co do ich lokalizacji - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

