Co nas czeka w 2020 roku

Wszystkie wydarzenia, które zapowiadaliśmy rok temu, się sprawdziły. Mamy więc nadzieję, że nasza kolejna prognoza – na rok 2020 – też okaże się trafna. Chociaż wcale tego sobie i Wam nie życzymy, bo czeka nas między innymi rok podwyżek.

Trzymajmy się za portfele

To będzie rok podwyżek. Od 1 stycznia w większości samorządów drożeją opłaty za wywóz odpadów. W Elblągu o 40 procent, ale w niektórych miastach sięgają nawet 300 procent. To efekt polityki ekologicznej państwa, które podwyższa opłaty za składowanie śmieci, zobowiązując jednocześnie wszystkich obywateli do ich segregowania. W Elblągu w górę – o 2,5 proc. - również od 1 stycznia pójdzie też podatek o nieruchomości.

To nie koniec złych wiadomości, bo wzrosną ceny większości towarów i usług. Przyczyną jest wzrost cen energii elektrycznej. Odczujemy go również w rachunkach dostarczanych do naszych mieszkań przez Energę, najpopularniejszego dostawcę prądu w tej części kraju, która otrzymała kilka dni temu zgodę Urzędu Regulacji Energii na podwyżki w wysokości 11 proc. Wejdą w życie 13 stycznia.

Tajemnicze BDO

Wraz z rozwojem technologii coraz więcej spraw załatwiamy przez internet. Od 1 stycznia 2020 roku z nowymi obowiązkami muszą się zmierzyć przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. A także ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i wytwarzają odpady wymagające rejestracji, np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne czy firmy budowlane. Od 1 stycznia każda taka firma musi być zarejestrowana w tzw. systemie BDO, bo inaczej żadne przedsiębiorstwo dotychczas przyjmujące od nich odpady nie będzie mogło tego zrobić. Elektroniczna ewidencja ma uszczelnić system gospodarki odpadami, a firmom, które się w niej nie znajdą mimo że mają taki obowiązek, grożą wysokie kary. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

Mirkorachunek podatkowy

Od 1 stycznia zmieniają się numeru rachunków bankowych, na które dotychczas podatnicy wpłacali kwoty z podatku PIT, VAT i CIT. W życie wchodzi tak zwany mikrorachunek podatkowy, który każdy z nas musi sam sobie wygenerować. Jak to zrobić? Ściągę znajdziecie tutaj

Recepta w smartfonie

Kolejną nowinką technologiczną, od jakiegoś czasu wprowadzaną w życie, są e-recepty. Od stycznia lekarze mają obowiązek wystawić tylko wersje elektroniczne (poza ustawowymi wyjątkami). Jak to działa? Lekarz wystawia e-receptę, a ty dostajesz do niej kod SMS-em lub maila z informacją o e-recepcie, lekarz może też dać ci specjalny druk informacyjny.

By korzystać z dwóch pierwszych możliwości, trzeba założyć Internetowe Konto Pacjenta i mieć tzw. profil zaufany, który możesz uzyskać w on-line w swoim banku lub w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym lub najbliższym NFZ. Więcej na ten temat dowiedz się tutaj.

Kto prezydentem

W 2020 roku czekają nas wybory prezydenta Polski. Lista kandydatów nie jest jeszcze pełna, ale pierwsze nazwiska już się na niej pojawiają: Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Szymon Hołownia, a to zapewne nie koniec. Czy ktoś z nich wygra z Andrzejem Dudą, który będzie walczył o drugą kadencję? Przekonamy się w maju.

Trudny budżet, mało inwestycji

Wracamy na lokalne podwórko i pochylamy się nad budżetem miasta na 2020 rok. A ten jest trudny, jak już wcześniej informowaliśmy. Spośród 702 milionów tylko 22 miliony zostaną przeznaczone na inwestycje. Jakie? W 2020 roku powinna się rozpocząć rozbudowa Szpitala Miejskiego, wreszcie ruszyć modernizacja oczyszczalni ścieków, remontu doczeka się muszla koncertowa w Bażantarni, niekwestionowany zwycięzca głosowania w budżecie obywatelskim. Wiosną okaże się też, czy Elbląg wygra konkurs na rewitalizację parku Dolinka, wartą 10 milionów złotych.

Przeprowadzka strażaków

Do końca 2020 roku do nowej siedziby przy ul. Łęczyckiej mają się przeprowadzić elbląscy strażacy. Budowa idzie na razie zgodnie z planem, główny budynek jest już w stanie surowym zamkniętym. 2020 rok minie pod znakiem wykańczania wnętrz i zakupu wyposażenia. Trzymamy kciuki, by termin został dotrzymany.