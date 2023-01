Co nas czeka w 2023 roku

Niektóre wydarzenia w rozpoczętym właśnie nowym roku da się przewidzieć i to na nich się skupiliśmy. Za 12 miesięcy sprawdźcie, czy mieliśmy rację. Oto nasz przegląd.

Inflacja niższa, ale nadal widoczna

W lutym zdaniem ekonomistów ma nastąpić szczyt inflacji w Polsce, która może sięgnąć 20 procent. W kolejnych miesiącach powinna spaść, ale do poziomu jednocyfrowego czeka nas długa droga. Tym bardziej, że czeka nas kolejne 12 miesięcy różnego rodzaju podwyżek, szczególnie energii elektrycznej i gazu. Do 30 czerwca rodziny, które przekraczają limity zużycia energii określone przez rząd (np. 2000 kilowatogodzin rocznie) powinny złożyć wniosek u swojego dostawcy prądu, by ceny w ich przypadku zostały zamrożone do 31 grudnia 2023.

Lokalnie, jak co roku, od 1 stycznia podrożały podatki od nieruchomości. W Elblągu o kilkanaście procent. Podwyżki cen biletów i strefy płatnego parkowania obowiązują już od 1 grudnia 2022 r,, w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyższych stawek z tego tytułu nie przewidujemy, bo coraz bliżej wybory samorządowe.

Z dobrych wiadomości dla osób najmniej zarabiających – od 1 stycznia wzrosła najniższa krajowa wzrosła do 3490 zł brutto, od 1 lipca będzie wynosić 3600 zł brutto. To też oznacza wyższe koszty pracy, co może mieć przełożenie na wzrost cen i inflację.

Nowa droga wodna

W 2022 roku uroczyście otwarto kanał przez Mierzeję Wiślaną, w 2023 rok będzie fetowane otwarcie całej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego do Elbląga. Prace dotyczące modernizacji rzeki Elbląg powinny zakończyć się w czerwcu, pogłębienie toru wodnego – w maju. Pozostaje cały czas kwestia spornego odcinka o długości 800 metrów na rzece Elbląg, leżącego najbliżej terminala przeładunkowego. Rząd i samorząd muszą w tej sprawie dojść do porozumienia. Obstawiamy, że całość będzie gotowa jesienią.

Referendum?

6 stycznia mia termin, do którego grupa inicjatywna w sprawie zorganizowania w Elblągu referendum dotyczącego odwołania władz miasta musi zebrać podpisy mieszkańców i przekazać je komisarzowi wyborczemu. Ten ma 30 dni na sprawdzenie list i wydanie decyzji, czy do referendum dojdzie. Gdy okaże się, że wniosek mieszkańców spełnia wszystkie wymogi, głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miejskiej może się odbyć w marcu lub kwietniu.

Wybierzemy parlamentarzystów

Jesienią odbędą się wybory do Sejmu i Senatu, zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza. Spodziewamy się, że do Elbląga przyjdzie wielu znanych polityków, a będzie ich wyjątkowo dużo, gdy okaże się, że dojdzie do wspomnianego wyżej referendum.

Mieszkańcy okręgu elbląskiego wybierają do Sejmu 8 posłów, do Senatu – jednego przedstawiciela. Może się jednak okazać, że liczba posłów zostanie zmniejszona na skutek zmian w ordynacji wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza już kilka miesięcy temu sugerowała, że w okręgu elbląskim powinno być do podziału 7 mandatów, a przyczyną są zmiany w liczbie wyborców w poszczególnych okręgach w kraju.

Jesienią powinny też odbyć się wybory samorządowe, ale wszystko wskazuje na to, że rządzący przełożą je na wiosnę 2024 r.

Miejskie inwestycje

W 2023 roku powinna zostać zakończona przebudowa oczyszczalni ścieków - największa w historii inwestycja elbląskiego samorządu, warta ponad 200 milionów złotych. Dokończona powinna też zostać modernizacja oddziałów w Szpitalu Miejskim i budowa nowego bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego (wartość inwestycji ponad 50 mln zł).

W tegorocznym budżecie miasta na inwestycje przeznaczono zaledwie 26 mln złotych, wiele z planów przekładając na kolejne lata. Mieszkańcy w 2023 roku doczekają się za to rewitalizacji parku Planty i parku gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, budowy łącznik ul. Związku Jaszczurczego z Grunwaldzką, przebudowy sygnalizacji świetlnej z ul. Bema, by ograniczyć korki i ułatwić wyjazd straży pożarnej z nowej strażnicy oraz rozpoczęcia budowy nabrzeży przy Wyspie Spichrzów. Dokończony też zostanie wart ponad 12 mln zł pierwszy odcinek ul. Wschodniej, od Łęczyckiej do leśniczówki Dębica. Ma powstać również nowa dokumentacja budowy kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej, prace przy jego budowie planowane są na lata 2024-2025.

Tego chcieli mieszkańcy

W 2023 roku przybędzie w Elblągu kilkanaście nowych inwestycji, na które głosowali mieszkańcy w budżecie obywatelskim. Modernizacja czeka lodowisko Helena, by latem było przystosowane do jazdy na rolkach, wyremontowane zostaną alejki w parku Modrzewie i Traugutta, powstanie też kolejny odcinek ścieżki wzdłuż al. Grunwaldzkiej. Wśród wydarzeń głosowanie elblążan wygrało Elbląskie Święto Muzyki, coraz popularniejsza impreza organizowana przez Stowarzyszenie Co Jest? Przy tej okazji dodajmy, że niepewny jest los Dni Elbląga. W budżecie na 2023 rok na razie władze miasta nie zaplanowały na nie ani złotówki.

Rok Mikołaja Kopernika

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmieci Mikołaja Kopernka. Wielki astronom był mocno związany z naszym regioniem, jego szczątki spoczywają w Archikatedrze we Fromborku, gdzie przez wiele lat mieszkał. Z okazji okrągłych rocznic we Fromborku, Olsztynie, także w Elblągu powinno odbyć się wiele ciekawych wydarzeń, o których będziemy na bieżąco informować Czytelników portEl.pl

Do Siego 2023 roku!