Co nas czeka w 2024 roku

Niektóre wydarzenia w rozpoczętym właśnie nowym roku da się przewidzieć i to na nich się skupiliśmy. Za 12 miesięcy sprawdźcie, czy mieliśmy rację. Oto nasz przegląd.

Kolejny rok wyborczy

Pierwsza połowa roku minie pod znakiem kampanii wyborczej. Tym razem do samorządu (kwiecień, dokładnej daty jeszcze nie ma) i Parlamentu Europejskiego (czerwiec). Pierwsze z głosowań mogą budzić lokalnie o wiele większe emocje niż ubiegłoroczne wybory do Sejmu i Senatu. Czy dotychczasowi wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast wystartują, by walczyć o swoją funkcję na kolejnych 5 lat? Czy utrzymają się obecne koalicje w radach gmin, powiatów i miast? Naszym zdaniem najpóźniej pod koniec stycznia powinniśmy poznać kandydatów do najważniejszych stanowisk w samorządach, kampania zapowiada się krótka, ale intensywna.

Na jej finiszu okaże się, czy dotychczasowa opozycja (PO, Trzecia Droga, Lewica) nadal będzie na tyle zgodna, by odbić większość Sejmików z rąk Zjednoczonej Prawicy. A w Elblągu naszym zdaniem nie uda się wyłonić jednego wspólnego kandydata na prezydenta jako przedstawiciela rządzącej obecnie w kraju koalicji.

Tego chcieli mieszkańcy

Elblążanie zdecydowali, które inwestycje i projekty w 2024 roku (w sumie za ponad 4 mln zł) będą realizowane z budżetu obywatelskiego. Lista zawiera kilkanaście pozycji, my wspomnijmy tu tylko o programie dofinansowanie in vitro (150 tys. złotych), budowę kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ciągu al. Grunwaldzkiej (do ul. Grottgera za 520 tys. zł), przebudowę części pasażu przy ul. 1 Maja (520 tys. zł), zakup dwóch densytometrów rentgenowskich do wykrywania osteoporozy do obu elbląskich szpitali (w sumie 800 tys. zł) czy organizację kolejnej, szóstej już, edycji Elbląskiego Święta Muzyki (305 tys. zł). Nowe nawierzchnie mają też zyskać ulice Kopernika (520 tys. zł) i Rechniewskiego (320 tys. zł), a plac zabaw w parku Kajki czeka gruntowna przebudowa (520 tys. zł)

Dokończona droga wodna?

Urząd Morski w Gdyni tuż przed świętami Bożego Narodzenia wyłonił wykonawcę pogłębienia rzeki Elbląg na odcinku ok. 8 km. To konsorcjum firm FABE Polska i Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych. Zgodnie z warunkami przetargu powinien on mieć czas na realizację prac do listopada 2024 roku. Nadal jednak nie wiadomo, co ze spornym 900-metrowym odcinkiem między terminalem przeładunkowym a Kanałem Jagiellońskim, o który poprzedni rząd spierał się z samorządem. Obstawiamy, że pogłębienie całości rzeki będzie miało nieznaczny poślizg i pierwsze statki o zanurzeniu do 4,5 metra (jeśli takie będą) będą miały szanse wpłynąć do elbląskiego portu dopiero w 2025 roku.

Porta Mare na Wyspie Spichrzów

Pod koniec 2024 roku powinna się zakończyć budowa kompleksu biurowców na Wyspie Spichrzów, czyli Porta Mare. Może się jednak okazać, że ten termin nie zostanie zachowany, bo na kilka tygodni przed końcem 2023 roku przedstawiciel inwestora – rządowej spółki Operator ARP - informował elbląskich radnych, że budowa ma trzymiesięczne opóźnienie. Czy uda się je narobić? Wiele zależy nie tylko od warunków pogodowych, ale także od przebiegu prac przy samym nabrzeżu, za które odpowiada już elbląski samorząd.

Co zmieni się w miejskim krajobrazie

Na inwestycje Elbląg z budżetu miejskiego wyda w 2024 roku 66 mln złotych. Najwięcej pieniędzy pochłonie trwające już budowa kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej (w tym roku 45 mln zł, otwarcie planowane na 2025 r.). Rozpocząć się ma również modernizacja przedszkola nr 8 przy ul. Bema (w tym roku 2,5 mln zł, koniec prac zaplanowany na przyszły rok) i przebudowa wspomnianych wyżej nabrzeży rzeki Elbląg od strony ul. Warszawskiej (w tym roku 13,2 mln zł, zakończenie w 2025 r.).

Wiele zmian w przepisach

W nowym roku wiele się zmieniło i zmieni w przepisach, które mają wpływ na życie większości z nas. Wzrosła płaca minimalna (od 1 stycznia – 4242 zł brutto, od 1 lipca - 4300 zł brutto, co oznacza też wzrost składek ZUS), dodatek 500+ stał się 800+, został wprowadzony podatek od opakowań (handel wliczy ten podatek w cenę produktów). Wzrosła także akcyza na wyroby tytoniowe (10 proc.) i alkohol (5 proc.), a osoby poniżej 18. roku nie mogą już kupować napojów energetycznych.

Z kolei na stacjach paliw benzynę E5 (popularna „95”), zastąpi E10 ze zwiększoną zawartością biokomponentów. Sprawdźcie, czy wasze auta są do niej przystosowane, bo jeśli nie, trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni i tankować „98”. Do Siego roku!