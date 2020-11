Covidowe dodatki dla pomocy społecznej

1200 zł brutto dodatku miesięcznie (przez trzy miesiące) mogą otrzymać pracownicy pomocy społecznej w ramach walki z koronawirusem. Na realizację projektu w Elblągu zgodę mają wyrazić radni na najbliższej sesji 26 listopada.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni zajmą się projektem uchwały „w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.” Pod tym długim tytułem kryje się udzielenie wsparcia osobom przebywającym „w elbląskich instytucjach pomocy społecznej zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia.” - możemy przeczytać w projekcie uchwały.

- Poprosiłabym o doprecyzowanie pewnych kwestii. Jakiego personelu dotyczy projekt, w jakiej wysokości przewidywane są dodatki – pytała radna Halina Sałata na wczorajszym (23 listopada) posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

- Zgodnie z regulaminem projektu dodatkami do wynagrodzeń mogłyby być objęte osoby, które bezpośrednio pracują z podopiecznym. Czyli również personel pokojowy, opiekunki, terapeuci, pracownicy socjalni, rehabilitanci, z wyłączeniem pracowników administracji i obsługi. Zawnioskowaliśmy o kwotę dodatku w wysokości 1200 zł brutto miesięcznie od października do grudnia – wyjaśniała Monika Kurpanik, dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w elbląskim ratuszu.

W ramach projektu mają być zatrudnione dodatkowe osoby do pracy z podopiecznymi. Fundusze mają być też wydatkowane na środki ochrony osobistej oraz sprzętu ochronnego. Wsparcie rzeczowe ma trafić również do opiekunek PCK i Lazarusa. Co ważne: projekt przewiduje też cykliczne przeprowadzanie testów na COVID-9 wśród pracowników.

Koszt projektu: 1,7 mln zł, z czego 95 proc. pozyskano z funduszy unijnych.