Ćwierć wieku na straży

25 lat istnienia świętuje Straż Miejska w Elblągu. Uroczystość z okazji jubileuszu i Dnia Straży Miejskiej odbyła się dziś (9 września) w Ratuszu Staromiejskim. Wkrótce więcej zdjęć.

"Dbamy o ład i porządek na terenie całego miasta" – tak między innymi opisują swoje zadania sami strażnicy miejscy w filmie, który zaprezentowano na początku dzisiejszego spotkania. Straż miejska w Elblągu została powołana do istnienia 24 października 1996 roku.

- Zanim do tego doszło, długo trwała dyskusja radnych - podkreślał Arkadiusz Kulik, komendant straży miejskiej w Elblągu. Ostatecznie formacja została utworzona i elbląscy strażnicy zaczęli służbę w lutym 1997 roku. Z pierwszego naboru do formacji wciąż pracuje w Elblągu jeszcze czterech strażników. Arkadiusz Kulik wspomniał też osobę śp. Jana Korzeniowskiego, który jako pierwszy kierował strażą miejską w Elblągu i pełnił to zadanie do 2019 roku. - Praca strażników, a raczej służba na rzecz lokalnej społeczności, jest trudna, odpowiedzialna, wymagająca dużego zaangażowania i empatii - mówił jeszcze komendant straży miejskiej w Elblągu.

- Zawsze uważałem i nadal uważam, że jest to niezbędna służba w Elblągu - mówił o straży miejskiej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Przypomniał, że swego czasu w mieście postulowano likwidację formacji. - Na szczęście nieudaną, uważam, że byłaby to duża szkoda dla samorządu, dla mieszkańców – stwierdził prezydent. W imieniu samorządu podziękował strażnikom za 25 lat służby.

- W związku z 25. rocznicą utworzenia straży miejskiej w Elblągu składam państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów w działaniach służbowych i pomyślności w sprawach osobistych. Chciałoby się jeszcze dodać, z pomyślnością finansową na czele. Tu robimy ukłon w stronę pana prezydenta - mówił Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. - Mając na względzie tę szczególną specyfikę, jaka wyróżnia nas spośród innych formacji mundurowych, życzę, by z państwa wysiłków najwięcej chwały i pożytku odniosło miasto Elbląg - podkreślał Hołubiczko.

Strażnicy i pracownicy administracyjni straży miejskiej w dniu swojego święta otrzymali awanse, wyróżnienia i podziękowania. Podobnie wyróżniono osoby i instytucje zasłużone dla elbląskiej straży miejskiej i współpracujące z nią. Krzyż za Zasługi Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP otrzymali prezydent Elbląga Witold Wróblewski i komendant miejski policji w Elblągu insp. Robert Muraszko.