Czas na ferie. Sprawdź, co będzie się działo

Jak będą wyglądały tegoroczne ferie zimowe w mieście? Mimo pandemii odbędzie się wiele różnego rodzaju zajęć.

Ferie w województwie warmińsko-mazurskim potrwają w tym roku od 24 stycznia do 6 lutego. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski, ponownie upłyną one pod znakiem pandemii koronawirusa.

- Zapowiedzi, informacje, które przekazują przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, potwierdzają, że być może (ferie – red.) będą jeszcze trudniejsze sanitarnie – podkreślił. - Jednak przygotowaliśmy wspólnie z jednostkami samorządu ofertę, by dzieci nie spędzały całego czasu w domu, tylko żeby z zachowaniem reżimów sanitarnych mogły skorzystać również z ofert sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych – zaznaczył. Zapowiedział m. in. Przebojową zimę w mieście z Radiem Zet, która ma odbyć się w dniach 28-30 stycznia. Prezydent podkreślił także, że rozstrzygnięto konkurs na organizację wypoczynku feryjnego i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla klubów sportowych. 12 stowarzyszeń złożyło swoje oferty i łącznie otrzymały 40 tys. zł na organizację zajęć.

- Będą to zajęcia z wykorzystaniem miejskiej bazy sportowej, a w niektórych przypadkach będą miały formę wyjazdową – mówił prezydent Elbląga.

O atrakcjach sportowych w ferie opowiadał szczegółowo Marek Kucharczyk, dyrektor MOSiR-u.

- Planujemy ok. 110 różnego rodzaju zajęć, szacujemy, że z naszej oferty w ciągu dwóch tygodni skorzysta ok. 6500 osób – podkreślił. Sportowo będzie można wypoczywać w ramach lodowiska, krytej pływalni przy Robotniczej, Hali Sportowo-Widowiskowej (tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, judo i inne)... Atrakcje zaplanowano też w Bażantarni, konkretnie w ramach snowbike'u czy zajęć z survivalu. Będzie też Miejska Wycieczka Rowerowa.

Adam Jocz, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Kultury mówił m.in. o wspomnianej Przebojowej Zimie z Radiem Zet.

- Jest to dla wszystkich dzieciaków, które nie mogą wyjechać na stoki, namiastka tych prawdziwych stoków i atrakcji przeniesiona na rynki miast – wyjaśniał. Wśród tych atrakcji ma być lodowisko, górka do snowtubingu, strefa snowboardu, konkursy, animacje, zawody i „dużo dobrej muzyki”.

Dla uczniów przygotowano też kulturalne zajęcia w Galerii EL inspirowane ostatnimi wystawami.

- Pierwszy tydzień będzie związany z wystawą „A wszystko co istnieje jest miłością” - mówił Adam Jocz. - Drugi z „Krajobrazem / Metamorfozami Wyobraźni”.

Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji, opowiadała o półzimowiskach i ofercie MDK.

- Półzimowiska odbywają się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, w grupach mamy 20 osób, łącznie półzimowiska przygotowane są dla 520 uczniów. Organizują je Szkoły Podstawowe nr 6, 16, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 1 i 2. Półzimowiska organizowane są w dwóch turnusach, od 24 do 28 stycznia i od 31 stycznia do 4 lutego. Pełen koszt pobytu uczestnika wynosi 480 zł za jeden turnus, ale miasto dofinansowuje ten koszt w 60 proc. Odpłatność, jaką ponosi rodzic to 200 zł i w tym jest również wyżywienie. Z płatności zwolnione są dzieci kierowane na półzimowiska przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych – podkreśliła Małgorzata Sowicka. Dodajmy, że są jeszcze wolne miejsca na półzimowiska w grupach integracyjnych w ośrodkach szkolno-wychowawczych przy ul. Polnej i Kopernika.

Dyrektor Departamentu Edukacji podkreślała również, że zajęcia dla uczniów szkół bez ograniczeń wiekowych przygotowuje Młodzieżowy Dom Kultury i również na nie są jeszcze wolne miejsca. Zachęcała m. in. do uczestnictwa w zajęciach muzycznych organizowanych przez MDK. Będzie też choćby możliwość rozwijania znajomości języków obcych, uczenia się technik szybkiego czytania itd. Zajęcia MDK w ferie mają obejmować ponad 700 uczniów.

Tegoroczne ferie to dla elbląskiego samorządu koszt 217 tys. zł.

- Koszty te nie obejmują kosztów własnych, które ponoszą wszystkie jednostki – zaznaczył prezydent Wróblewski.

Podczas briefingu zaprezentowano też nową kartę MOSiRu. Taką kartę/karnet, kształtem przypominającą kartę bankową, będzie można doładować i płacić z jej pomocą za korzystanie z obiektów i programów MOSiR-u. Minimalne doładowanie wynosi 50 zł, maksymalne – 1000 zł. Korzystanie z karty wiąże się z dodatkowymi korzyściami, bo np. przy najniższej kwocie doładowania dostaniemy jeszcze 5 zł do wykorzystania.

Harmonogram zajęć sportowych, kulturalnych i innych znajdziemy na tej stronie.