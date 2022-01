Czas na quiz. Co Ty wiesz o Fotce Miesiąca

W CSE Światowid trwa coroczna wystawa Fotka Miesiąca, na której można podziwiać zdjęcia wykonane przez Czytelników portEl.pl, pokazujące piękno Elbląga i okolic. To doskonała okazja, by sprawdzić Waszą wiedzę na temat konkursu i uwiecznionych na zdjęciach miejsc w 2021 roku. Gotowi? Powodzenia!

Wystawa Fotka Miesiąca w CSE Światowid trwa do końca marca, zachęcamy do jej obejrzenia. Zgromadzono na niej ponad 70 zdjęć, w naszym najnowszym quizie fotek jest 12, a pytamy o to, co przedstawiają czy o to, gdzie zostały zrobione.

Mamy nadzieję, że będziecie mieli komplet punktów. Życzymy udanej zabawy i powodzenia! Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku.

Aktualny quiz znajdziecie tutaj.