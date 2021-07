Czas na quiz! Rowerowy Elbląg

Tym razem proponujemy Wam sprawdzenie wiedzy o rowerowych szlakach, ścieżkach imprezach oraz o elbląskich cyklistach czyli o rowerowym Elblągu.

Jest sobota, jest też quiz. Dzisiaj pytamy Was między innymi o rowerowe szlaki, które przebiegają przez Elbląg, o ścieżki rowerowe w naszym mieście, o to kiedy ostatnio gościł u nas wyścig Tour de Pologne oraz o znanych elbląskich cyklistów i ich osiągnięcia. Zapraszamy do rozwiązywania quizu i podzielenia się jego wynikiem na Facebooku. Życzymy dobrej zabawy.

Dzisiejszy quiz znajdziecie w tym linku.