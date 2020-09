Czas na quiz. Tak minął tydzień

(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Co działo się w ostatnim tygodniu w Elblągu i regionie, o czym ważnym mówiły lokalne media? Zapraszamy Was do sprawdzenia się w quizie na ten temat. Powodzenia!

Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Olimpii Elbląg z Motorem Lublin? Którą rocznicę działalności świętuje Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych? Jak nazywa się nowy dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych? To tylko niektóre z pytań, jakie dla Was przygotowaliśmy. Dla osób śledzących na bieżąco wydarzenia w mieście i regionie nie powinny stanowić problemu. Życzymy udanej zabawy. Nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem wśród znajomych na Facebooku. Powodzenia! Aktualny quiz znajdziecie tutaj

red.