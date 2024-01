Czołówka na starej siódemce

(fot. TB)

Ok. godz. 20 na tzw. "starej siódemce" w Kazimierzowie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut wjechało w wyniku zderzenia do rowu. Odcinek trasy między Elblągiem a Adamowem jest nieprzejezdny, na miejscu pracują służby.