Czytelnik: znów tną Krasny Las, ale tym razem od razu się tłumaczą

- W Krasnym Lesie znów trwa wycinka drzew. Tym razem leśnicy od razu się z niej tłumaczą. W tym miejscu pozyskujemy drzewa, z których wkrótce powstanie odnawialne i ekologiczne drewno, czytamy na tabliczce, która znajduje się w miejscach wycinki. Czy to kogoś przekonuje? – mówi pan Mirosław, nasz czytelnik. Jak wyjaśnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg, wiele osób zgłasza obawy dotyczące przeznaczenia gruntów, na których prowadzone są pracę, stąd pomysł, by zostawić w lesie informację na ten temat.

- W Krasnym Lesie ponownie prowadzona jest wycinka drzew. W grudniu ubiegłego roku głośno było o wycince na tym obszarze ponadstuletnich buków. Teraz leśnicy w miejscach wycinki ustawiają tabliczki z informacją o tym, co mamy w zamian tego wyciętego lasu: stoły, krzesła, okna, papier, huśtawki itp. Od razu się tłumaczą. Najlepiej wyciąć w pień wszystko i już. Często chodzę do lasu, co rusz jakaś wycinka jest – mówi nasz Czytelnik.

Wycinka w Krasnym Lesie, fot. Czytelnik

Jak podkreśla Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg, wiele osób zgłasza leśnikom obawy, "dotyczące przeznaczenia gruntów znajdujących się w miejscach, gdzie prowadzone są prace". Stąd pomysł na ustawienie tabliczek z informacją.

- Przez ostatnie kilka lat znacząco wzrosło zainteresowanie pracami leśnymi w środowisku osób, którzy chętnie korzystają z lasu. W związku z tym pojawiają się pytania o to, co się z nim dzieje. Wiele osób zgłasza także obawy dotyczące przeznaczenia gruntów znajdujących się w miejscach, gdzie prowadzone są pracę, jest to m.in. obawa przed przeznaczeniem ich do zabudowy. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zostawić w lesie w miarę prostą informację na temat prowadzonych prac i dalszego przeznaczenia tych terenów – wyjaśnia Jan Piotrowski.

Na tabliczkach możemy między innymi przeczytać w jakich rzeczach i materiałach, z których powszechnie korzystamy znajduje się drewno. - Jednocześnie informujemy, że teren ten nie zmieni przeznaczenia, i że w przyszłości dalej tu będzie istniał las. Na tabliczce zamieściliśmy też informację w jakich materiałach znajduje się drewno. Tylko częściowo jest to oczywiste, ponieważ wiele osób nie kojarzy materiałów takich jak celofan, modal, cukier wanilinowy czy leki z drewnem. Drewno to surowiec, który używany jest przez ludzi od zawsze, a obecnie w związku z rozwojem cywilizacji wykorzystywany jest coraz chętniej i w bardziej różnorodny sposób. Jednak ważne jest też to, że w polskich przepisach mamy zagwarantowane zachowanie trwałości lasu. Dzięki temu w miejscach, gdzie pozyskiwane jest drewno najpóźniej w okresie do 5 lat musi pojawić się młode pokolenie lasu, które będzie służyło przyszłym pokoleniom ludzi. Będzie ono miejscem ochrony przyrody, miejscem do wypoczynku czy też źródło drewna – wyjaśnia rzecznik Nadleśnictwa Elbląg.

