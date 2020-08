Dachowanie i kolizja w Nowym Dworze Elbląskim

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (22 sierpnia) w Nowym Dworze Elbląskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Przed godz. 18 doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, a dwie godziny później, tuż za miejscowością, do dachowania busa. Na szczęście w obu przypadkach nikt nie został poważnie ranny. Zobacz więcej zdjęć.

Do poważniejszego zdarzenia doszło przed godz. 20 pod Nowym Dworem Elbląskim. Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, 43-letni kierowca jadąc w kierunku Elbląga najprawdopodobniej zasnął za kierownicą busa i zjechał z drogi, gdzie auto przekoziołkowało i zatrzymało się na boku. Kierowca został ranny w głowę, pogotowie zabrało go na dalsze badania do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dwie godziny wcześniej w samej miejscowości doszło do kolizji między nissanem a fordem. Ratownicy pogotowia przebadali uczestników zdarzenia, na szczęście nikomu się nic nie stało. Całe zdarzenie zakończyło się mandatem karnym.

W wyniku obu zdarzeń na drodze w kierunku Malborka występowały utrudnienia w ruchu.

ms