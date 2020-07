Dachowanie na drodze do Malborka

Dziś (6 lipca) około godz. 8 na drodze krajowej nr 22 na wysokości miejscowości Szopy doszło do dachowania volkswagena. Kierowca został zabrany do szpitala. Przez około godzinę ruch w miejscu zdarzenia odbywał się z utrudnieniami.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów,mężczyzna kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, uderzył w barierkę i auto dachowało poza drogą. Kierujący został lekko ranny, pogotowie zabrało go do szpitala.

Przez około godzinę ruch w miejscu zdarzenia odbywał się z utrudnieniami. Kierowca volkswagena został ukarany 100-złotowym mandatem.