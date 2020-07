Dachowanie na obwodnicy, utrudnienia w kierunku Gdańska

fot.Michał Skroboszewski

Dziś (4 lipca) około godz. 13.30 na obwodnicy Elbląga na pasie w kierunku Gdańska przed zjazdem do Kazimierzowa doszło do dachowania toyoty. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina, w tym małe dziecko. 65-letnia kobieta została zabrana do szpitala. W miejscu wypadku ruch odbywa się jednym pasem, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 15. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów 47-letni mężczyzna kierujący toyotą jadąc trasą S7 w kierunku Gdańska najechał na krawężnik z prawej strony, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na lewą stronę drogi, gdzie doszło do dachowania. Auto, zanim się zatrzymało, przejechało na dachu kilkadziesiąt metrów.

Toyotą podróżowała czteroosobowa rodzina, w tym małe dziecko. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 65-latka do karetki weszła o własnych siłach, pogotowie zabrała ją do szpitala.

Na czas prac służb ratowniczych lewy pas trasy S7 w kierunku Gdańska został zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godz. 15.

ms