Dania z Restauracji Hotelu Młyn z bezpłatnym dowozem i rabatem

Restauracja Hotelu Młyn podjęła wyzwanie na te trudne czasy i nadal działa. Zapraszamy do zamawiania przepysznych dań na wynos z bezpłatnym dowozem i 15% rabatem. Zobacz zdjęcia.

Wszystkie restauracje, także i nasza w Hotelu Młyn, nie mogą ze względu na epidemię koronawirusa, przyjmować gości. Ale nadal mogą działać, oferując dania na wynos.

Pracownicy Restauracji Hotelu Młyn w trosce o bezpieczeństwo stosują profesjonalne środki dezynfekujące, używają w pracy rękawiczek, a dostawy przyjmują tylko z zaufanych źródeł, przygotowując dla Państwa wiele smacznych dań. Zarówno miłośnicy ryb znajdą dla siebie pyszności - jak filet z okonia na ratatouille z ciecierzycą i bazyliowym pesto - jak i zwolennicy mięsa: żeberka pieczone z ketchupem śliwkowym i frytkami czy duszona wołowa pręga z kluskami śląskimi i pieczonymi burakami.

I nasze specjalności, które od lat mają swoich wielbicieli, czyli zupa z podgrzybków i schab wieprzowy na sosie borowikowym z placuszkami ziemniaczanymi.

Dla tych, którzy chcą odżywiać się zdrowo, polecamy sałatki np. z kozim serem, owocami i orzechami czy sałatka z kurczakiem w sosie „słodkie chilli” lub z krewetkami. To tylko przykłady, bo w karcie jest o wiele więcej dań. A nasi stali Goście zamawiają nawet dania spoza karty, które przygotowujemy specjalnie dla nich. Nie zapomniano oczywiście o wegetarianach oraz o dzieciach, dla których przygotowano ich ulubione potrawy. A na osłodę polecamy pyszne ciasto.

Sałatka z kurczakiem w sosie „słodkie chilli”

Dlaczego warto zamówić dania akurat w Restauracji Hotelu Młyn? Nie możemy teraz cieszyć oka pięknym wnętrzem Zabytkowego Zespołu Młyna Wodnego czy widokami z wieżyczki widokowej, ale warto ucieszyć podniebienie smakiem dań ocenianych jako doskonałe przez 86% gości Trip Advisor. A nasz Szef Kuchni Marek Reklin został wybrany przez elblążan Mistrzem Smaku Elbląga. Nie bez znaczenia jest też fakt, że dla gości, którzy troszczą się o naszą planetę, oferujemy biodegradowalne pojemniki.

Zamówienia przyjmujemy w godzinach 7-10 oraz 12-18 pod numerem telefonu 785-35-33-34 realizujemy w godz. 13-19. Można również skorzystać z zakładki w serwisie Na Wynos na portEl.pl Na każde zamówienie obowiązuje 15% rabat. Dowóz na terenie Elbląga jest bezpłatny. Przygotowujemy także zestawy zimnych przekąsek na domowe spotkania. Przy odbiorze osobistym rabat na nie sięga aż 25%.

Mamy nadzieję, że nasza oferta pomoże Państwu przetrwać ten trudny czas. I gdy już sytuacja wróci do normy, spotkamy się w Restauracji i Hotelu Młyn, który spośród wielu atrakcji oferuje nową, ogrzewaną chatę grillową, gdzie w zielonym otoczeniu i przy pysznych daniach może się spotkać nawet do 100 osób. My też za takimi spotkaniami tęsknimy! A tymczasem dbajcie o siebie i bliskich. Zdrowia!

Restauracja Hotelu Młyn

ul. Kościuszki 132

tel. 785-35-33-34

info@hotelmlyn.com.pl

---- artykuł promocyjny ----