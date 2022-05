Dawne witacze odzyskały blask

Pamiętacie dawne witacze Elbląga? Zostały niedawno odświeżone, można je zobaczyć w bazie Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Gdzie wkrótce zostaną ustawione?

Autorem witaczy, nawiązujących do form przestrzennych i przemysłowej historii miasta jest znany elbląski artysta Zbigniew Książkiewicz (1929-1996). Zostały ustawione przy drogach wjazdowych do Elbląga w latach 70., w 2015 roku zastąpiły je nowe witacze, a dotychczasowe trafiły do bazy ówczesnego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Nowinie koło Elbląga. W międzyczasie PDiM połączyło się z MPO i powstało Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Miejska spółka teren w Nowinie sprzedała, a swoją nową bazę ulokowała na Modrzewinie. Tam też trafiły stare witacze, dokładnie pięć sztuk.

- Ponieważ są to formy przestrzenne, tak popularne w Elblągu w latach 70 i 80. XX wieku, postanowiłem je odświeżyć, to jest czyścić w technologii piaskowania, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować z myślą o ustawieniu ich na dwóch wjazdach na teren nowo budowanej siedziby przy ul. Kwiatkowskiego, po dwa na każdym. Prawdopodobny montaż nastąpi w czerwcu 2022 r, po uzyskaniu stosownych zezwoleń – informuje nas Marek Cymerys, dyrektor EPGK. - Zbieram informacje dotyczące okoliczności powstania tych form. Z całą pewnością ich autorem jest znany elbląski artysta Zbigniew Książkiewicz. Skontaktowaliśmy się z wdową po artyście panią Haliną Różewicz-Książkiewicz, która obiecała odszukać informacje dotyczące ww. form. Jak tylko się dowiem, przekażę informację redakcji – deklaruje dyrektor EPGK.

Koszt odświeżenia jednego witacza to ok. 6 tys. zł netto. Pokryło je EPGK. - Jedną z form przestrzennych EPGK może przekazać celem ewentualnego wykorzystania. Komu i gdzie to kwestia do ustalenia z zainteresowanymi – deklaruje Marek Cymerys.