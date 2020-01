Decyzja o podatku do rąk mieszkańców

Urząd Miejski w Elblągu informuje, że od 30 stycznia do 15 marca 2020 roku pracownicy Urzędu będą doręczać mieszkańcom Elbląga decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - decyzje o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom, każdemu odrębnie. Pracownicy Urzędu doręczający decyzje wyposażeni będą w identyfikatory.

Decyzje doręczane będą mieszkańcom od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, tj. od godz. 16:00 do 20:00, natomiast w soboty od godz. 10:00 do 18:00.

Urząd Miejski wyjaśnia!

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników, dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych wyjaśniamy:

Współwłasność a doręczenie decyzji w podatku od nieruchomości

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1445 ze zm), obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisu współwłaścicielami mogą być małżonkowie.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje prezydent miasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie (również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie). Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

Współwłasność a opłata podatku

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie, tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.