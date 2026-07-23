Defibrylatory AED w aplikacji „wElblągu”. Sprawdź, gdzie znajdują się urządzenia ratujące życie

Mieszkańcy Elbląga mogą już korzystać z mapy defibrylatorów AED dostępnych na terenie miasta. Mapa została udostępniona w aplikacji „wElblągu”, dzięki czemu informacje o lokalizacji urządzeń ratujących życie są łatwo dostępne z poziomu telefonu.

W aplikacji, w menu głównym, bezpośrednio po pozycji „Aktualności”, znajduje się zakładka „Defibrylatory AED”. Po jej wybraniu użytkownik zostaje przekierowany do interaktywnej mapy, na której zaznaczone są lokalizacje defibrylatorów znajdujących się na terenie Elbląga. Przy poszczególnych urządzeniach zamieszczono również ich krótkie opisy oraz zdjęcia, które ułatwiają ich identyfikację i odnalezienie w terenie.

Warto pamiętać, że w przypadku nagłego zatrzymania krążenia należy przede wszystkim wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, rozpocząć resuscytację oraz jak najszybciej skorzystać z dostępnego AED. Urządzenia są wyposażone w instrukcje głosowe, które prowadzą użytkownika przez kolejne czynności. Z AED może korzystać również osoba bez wykształcenia medycznego.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z aplikacji „wElblągu” oraz do założenia Karty Mieszkańca. Aplikacja zapewnia dostęp do miejskich informacji, usług i przydatnych funkcji, które ułatwiają codzienne życie w Elblągu. Karta Mieszkańca pozwala natomiast korzystać ze specjalnych ofert przygotowanych specjalnie dla mieszkańców miasta.