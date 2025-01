Dekada z PWSZ (70 lat akademickiego Elbląga, odc. 10)

Kontynuujemy nasze publikacje dotyczące 70-lecia szkolnictwa akademickiego w Elblągu. Tym razem spoglądamy na historię PWSZ w latach 2004-2014.

Podobnie jak w przypadku EUH-E / AMiSNS, niniejsza publikacja dotycąca PWSZ w Elblągu będzie oparta przede wszystkim na kalendarium uczelni przygotowanym przez jej pracowników, a także na albumie jubileuszowym dotyczącym lat 1998-2018 oraz mniejszych udostępnionym nam materiałach. Za pomoc i konsultację dziękujemy Iwonie Dwojackiej, kierownikowi Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą ANS.

2004

26-27 maja 2004 odbyły się Juwenalia, pochód ulicami miasta, regaty, zawody sportowe, koncerty zaproszonych zespołów, wieczór artystyczny. 22 czerwca podpisano umowy o współpracy w Kownie na Litwie pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Kownie a PWSZ w Elblągu. 28 czerwca podpisano umowy o zasadach przyjmowania absolwentów PWSZ w Elblągu bez egzaminu wstępnego na magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Gdańskiej. 2 lipca odbyła się pierwsza obrona pracy dyplomowej w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu na specjalności projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe. 28 września miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w PWSZ, wykład inauguracyjny pt. „Przyszłość Unii Europejskiej” wygłosił prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, senator RP. 17 grudnia odbyła się sesja plenarno-naukowa„ Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś” – z okazji obchodów 50-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu oraz koncert jubileuszowy zorganizowany przez PWSZ w Elblągu i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną. 14 kwietnia podpisano umowy o współpracy PWSZ w Elblągu i Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie.

2005

2 maja 2005 nastąpiło nadanie uczelni Europejskiej Karty Erasmusa, upoważniającej do prowadzenia wymiany studentów i nauczycieli w ramach programu Sokrates-Erasmus. 12 maja 2005 PWSZ w Elblągu zajął I miejsce w rankingu szkół wyższych zawodowych, ogłoszonym przez dziennik "Rzeczypospolita" i miesięcznik "Perspektywy". 18-20 maja odbyły się Juwenalia, przemarsz ulicami miasta, regaty wioślarskie, pokaz strongman, koncerty zespołów, pokaz sztuki ognia, konkursy i rozgrywki sportowe. 17 czerwca miały miejsce pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Informatyki Stosowanej na kierunku informatyka. 1 września powołano Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, w ramach którego publikowane są periodyki uczelniane „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, monografie, skrypty, publikacje pokonferencyjne oraz Biuletyn PWSZ w Elblągu. 30 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2005/2006 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektor naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. 27 października powołano Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w PWSZ w Elblągu. 21 grudnia miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu PG, podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu uczelni przez rektorów PWSZ i PG.

2006

23 lutego podpisano porozumienie dotyczące zasad współdziałania UG i PWSZ w Elblągu. Umowę podpisali na posiedzeniu Senatu UG rektorzy – Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Cenowa, prof. UG oraz PWSZ w Elblagu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; celem porozumienia jest zapewnie wysokiego poziom kształcenia w PWSZ w Elblągu, rozwój naukowy kadry akademickiej, przyjmowanie absolwentów elbląskiej uczelni na studia drugiego stopnia na UG oraz współpraca naukowo-badawczą obu uczelni. 27 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie sali teatralnej, fitness klubu w Domu Studenckim PWSZ w Elblągu przy ul. Wspólnej. 25 kwietnia podpisano porozumienie o współdziałaniu przez prof. Zbigniewa Walczyka, rektora PWSZ w Elblągu, Antoniego Czyżyka, dyrektora Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid’ w Elblągu oraz dr Marię Kasprzycką, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. 30 maja podpisano porozumienie o współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, prezydenta Elbląga Henryka Słoninę oraz prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, rektora Politechniki Gdańskiej. 1 września powołano prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską na stanowisko prorektora ds. rozwoju. 29 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2006/2007 PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: "Polskie wojskowe misje pokojowe” wygłosił gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz; podpisano umowę o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstała sekcja awiacyjna, umowę podpisali rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Aeroklubu Aeroklubu Elblągu Zdzisław Jankowski. 23 października 2006 - II miejsce Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągu pod batutą Mariusza Mroza na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii. 24 października nadano nowy Statut PWSZ w Elblągu. 26 października 2006 – wręczenie nagrody „Elbląskiego Produktu Roku 2006” studentom Instytutu Informatyki Stosowanej za komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rekrutacja” do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach internetowej Platformy do zarządzania oświatą.

2007

4 kwietnia 2007 odbyły się wybory rektorskie na kadencję 2007-2011, rektorem została wybrana prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, prorektorem ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prorektorem ds. kształcenia dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ. 16-18 maja 2007 odbyły się Juwenalia, przemarsz ulicami miasta, kiermasz twórczości studenckiej, występy zespołów, rozgrywki sportowe. 5 lipca podpisano porozumienie o objęciu opieką naukową II LO przez PWSZ w Elblągu przez dyrektora II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Andrzeja Korpackiego oraz rektora PWSZ w Elblągu prof. Zbigniewa Walczyka. 6 lipca 2007 przyznano PWSZ Rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter) na lata 2007-2013; karta daje uprawnienia do wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki zagraniczne kadrze dydaktycznej, pracownikom, studentom. 6 lipca – trzytysięczna obrona pracy dyplomowej w PWSZ w Elblągu; dyplom z numerem 3000 otrzymał Marcin Zając, absolwent Instytutu Informatyki Stosowanej. 28 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2007/2008, rozpoczynająca rok jubileuszowy X-lecia PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej” wygłosił senator RP, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt;. 11 października projekt PWSZ w Elblągu pt.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na technologie informatyczne” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W 2007 rozpoczęto też projekt polegający na rozbudowie budynku uczelni przy Grunwaldzkiej.

2008

25 marca 2008 – zdobycie II miejsca na III Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim przez Kabaret Ułomnego Humoru z PWSZ w Elblągu. 12 maja PWSZ zajęła I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” badającym tzw. „rynkową wartość wykształcenia”. 20–21 czerwca miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Elblągu. 29 września 2008 – inauguracja roku akademickiego 2008/2009, wykład inauguracyjny „Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny” wygłosił prof. dr hab. Marcin Pliński z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 24 października 2008 – centralne obchody 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, obchody odbyły się w PWSZ w Ciechanowie.

2009

21 kwietnia 2009 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała umowę bilateralną o współpracy z Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) na Węgrzech. 12 maja PWSZ w Elblągu zajęła III miejsce w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. 20 maja miało miejsce podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy przez rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską. 14 lipca 2009 – instalacja nowego optycznego toru światłowodowego relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, co pozwoliło na „domknięcie” tzw. ringu północno-wschodniego na trasie Gdańsk – Białystok; PWSZ w Elblągu, w której mieści się elbląski węzeł sieci PIONIER, stała się lokalnym podstawowym beneficjentem programu Polski Internet Optyczny. 29 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2009/2010, wykład inauguracyjny „Słowacki dziś” wygłosił dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.

2010

25–28 marca 2010 – XV Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, którego organizatorem była Rada Studentów PWSZ w Elblągu, w Forum udział wzięło około 60 studentów z 18 uczelni; 29 kwietnia – uroczyste wręczenie odnowionego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu. 29 września odbyła się inauguracja roku akademickiego 2010/11, wykład inauguracyjny „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie – rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Szatan. 25 listopada odbyła się VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – (Re)definiowanie Sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu. 2 grudnia 2010 – V edycja konferencji „IT Academic Day”, zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET” przy współpracy z władzami uczelni i firmą Microsoft.

2011

14 stycznia 2011 odbyła się I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu. 19 lutego miała miejsce uroczysta inauguracja Akademii Dziecięcej powołanej przy PWSZ w Elblągu, patronat honorowy nad Akademią Dziecięcą objął prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk. 24 marca 2011 – podpisanie przez rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską pierwszej umowy o współpracy z Uczelnią spoza Europy: z Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii. 7 kwietnia 2011 wybrano prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku. 26 maja zmarła rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowska. 1 czerwca – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication. 7 czerwca – wybory rektorskie na kadencję uzupełniającą w związku ze śmiercią dotychczasowej rektor prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybrało prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję uzupełniającą, tj. od 7 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku. 29 września odbyła sie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zmiany procesów zarządzania polską policją w latach 2002–2008” wygłosił nadinspektor policji mgr inż. Krzysztof Starańczak. 27 listopada – zdobycie przez drużynę KU AZS PWSZ Elbląg tytułu wicemistrzów Polski w futsalu podczas II Ogólnopolskich Finałów Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które odbyły się w Gdańsku.

2012

1 stycznia 2012 utworzono Akademickie Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom PWSZ w Elblągu, jest to kontynuacja Punktu Konsultacyjnego, który działał na uczelni od 2009 roku. 23 lutego 2012 – uroczyste oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137; przecięcia wstęgi dokonali: rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk oraz dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ doc. dr inż. Jarosław Niedojadło. 22 marca 2012 – objęcie patronatem naukowym Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 10 kwietnia odbyła się obrona pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku Budownictwo w Instytucie Politechnicznym; jako pierwszy swoją pracę dyplomową „Projekt budowlany wybranych elementów hali o konstrukcji stalowej” obronił Karol Adamski, opiekunem pracy dyplomowej studenta był dr inż. Zenon Drabowicz. 30 maja podpisano umowę o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, umowę podpisali: Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu mgr inż. Bogusław Marciniak i rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. 26 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia działalności uczelni. Wykład inauguracyjny wraz z projekcją filmu „Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” przedstawił rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; zaprezentowanie nowego logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

2013

11 stycznia 2013 odbyła się II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu. 7 marca podpisano z prezesem Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Łukaszem Piśkiewiczem umowę o współpracy dotyczącej odbywania praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie spółki przez studentów uczelni. 4 kwietnia podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK, prezydentem Elbląga i rektorem PWSZ w Elblągu o wzajemnej pomocy przy organizowaniu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn. 11 kwietnia podpisano umowę z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzeniu klasy akademickiej „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.

10 maja podpisano porozumienie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr. Piotrem Bogdalskim, określającą zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej. 13-17 maja odbył się Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2013, miał miejsce pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe. 12 czerwca - III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów" oraz statuetkę "Primus". 21 czerwca odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia uczelni połączona z uroczystym posiedzeniem Senatu i Komisji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z udziałem premiera Donalda Tuska.

2014

19 stycznia 2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich za współpracę z Towarzystwem na terenie miasta Elbląga. 9 kwietnia miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy dotyczącej organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco kobiet i mężczyzn. 19-23 maja odbył się Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2014, odbył się pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe. 20 maja - Umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Ornety podpisana przez rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. 9 lipca podpisano umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa. 29 września miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zalew Wiślany jako system hydrologiczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz. 30 października podpisano porozumienie o współpracy naukowo-technicznej PWSZ w Elblągu z Zakładem Mechanicznym ELTECH Sp. z o.o.

