Dla pacjentów nowy tomograf i oddział, dla studentów stypendia

- Szpital Miejski ubiegły rok zakończył z dodatnim wynikiem finansowym, w tym roku planuje wydać na inwestycje ponad 14 mln zł. Jest też pomysł, aby zachęcić do pracy w nim młodych lekarzy. Tym magnesem ma być 2 tys. zł brutto miesięcznie stypendium dla studentów medycyny, którzy po ukończeniu nauki zwiążą się zawodowo ze szpitalem. To najważniejsze informacje z konferencji prasowej poświęconej sytuacji szpitala, która odbyła się w czwartek, 17 czerwca.

Ubiegły rok był dla Szpitala Miejskiego trudny, podkreśla prezydent Witold Wróblewski. - Mimo to zakończył go on wynikiem dodatnim, co rzutuje również na możliwość pozyskiwania dodatkowych środków. W szpitalu został wdrożony projekt e-usługi (2,7 mln zł). Pozyskaliśmy również pieniądze na modernizację pomieszczeń pierwszego piętra na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego), natomiast ze skarbu państwa pozyskaliśmy środki na pocztę pneumatyczną (1,3 mln zł). Otrzymaliśmy również nowoczesny tomograf komputerowy wart 2,7 mln zł - mówi Witold Wróblewski.

Szpitalne oddziały wznowiły już pracę. - Nareszcie nasz szpital wychodzi z sytuacji covidowej, zaczyna normalną pracę i przyjęcia pacjentów. Z początkiem czerwca uruchomiono chirurgię, internę, rusza pulmunologia ora pozostałe oddziały. To był trudny okres, mieliśmy wielu "ciężkich" pacjentów z koronawirusem, niestety nie wszyscy przeżyli. Walczyliśmy też o dodatkowe środki na inwestycje sprzętowe i budowlane - mówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Szpital przeszedł też kolejny etap informatyzacji. - Wdrożono m.in. usługi: e-rejestracja, e-recepta, e-zlecenie, e-skierowanie, e-wyniki. Projekt się zakończył, a pracownicy zostali już przeszkoleni, będzie on dużym ułatwieniem w funkcjonowaniu szpitala. Pozyskaliśmy również środki na budowę przy ul. Żeromskiego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Covid pokazał nam, jak bardzo ważnym jest posiadanie nowoczesnego, dobrego oddziału intensywnej terapii. Ten oddział będzie przygotowany, by wesprzeć między innymi naszych pacjentów z oddziału zakaźnego w razie kolejnej fali epidemii. Inwestycja jest już w trakcie przetargu – zaznacza Mirosław Gorbaczewski.

Szpital boryka się z brakiem specjalistycznej kadry. Miasto planuje więc zachęcać stypendiami studentów V i VI roku studiów kierunku lekarskiego, którzy „po ukończeniu nauki i stażu lekarskiego podejmą zatrudnienie w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu".

- Projekt uchwały na najbliższą sesję przewiduje uruchomienie stypendiów dla studentów kierunku medycznego. Ma to być forma zachęty do pozostania w elbląskim szpitalu. Efektów tego nie dostrzeżemy jednak od razu, bo mówimy tu przecież o studentach, to działanie długofalowe – mówi prezydent Witold Wróblewski.

- Do projektu uchwały załączony jest regulamin, na podstawie którego prezydent będzie ogłaszał konkurs i przyznawał stypendia studentom V i VI roku medycyny, w zamian za to, że zadeklarują pracę w naszym szpitalu i kształcenie się w odpowiedniej specjalizacji, wskazanej przez szpital. Oczywiście jest to odpowiednio obwarowane: średnia ocen nie mniej niż 3,5, student nie może powtarzać roku, zaliczony jest poprzedni rok. Konkurs będzie ogłaszany już w tym roku: pod koniec lipca lub z początkiem sierpnia. Kwota stypendium to 2 tys. zł brutto miesięcznie. W przyszłości pomyślimy również o innej formule zachęty dla studentów medycyny, a mianowicie o mieszkaniach – dodaje Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.