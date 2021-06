Dni Elbląga. Zobacz, co się działo

Dawno na starówce nie widziano takich tłumów. Mieszkańców i turystów przyciągnęły atrakcje na wodzie i koncerty na placu katedralnym. A wieczór zakończył laserowy pokaz przy muzyce elektronicznej. Zobacz zdjęcia.

Dni Elbląga odbywają się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Widać, że mieszkańcy są spragnieni atrakcji i koncertów, bo w sobotę przez ulice starówki przetoczyły się dawno niewidziane tłumy.

Największą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się atrakcje na wodzie. Jedna z nich - basen do surfowania – stanął na placu katedralnym. Tuż przy scenie, na której od godz. 18 ciekawym brzmieniem bawili mieszkańców kolejno Sosnowski, Meek, oh why? i energetyczny Bibobit. Na zakończenie na drugiej scenie, ustawionej na Moście Niskim, muzykę elektroniczną zaprezentował Madis, a towarzyszył jej laserowy pokaz.

Co czeka mieszkańców i turystów w niedzielę? Na Modrzewinie (w godz. 11-18) odbędzie się rajdowy offroadowy piknik RFC. O 19 na placu przy katedrze na uczestników czeka recital kabaretowy Artura Andrusa, dziennikarza, prezentera telewizyjnego i radiowego, a także aktora, pisarza, poety i piosenkarza. Gwieździe wieczoru będzie towarzyszyła Elbląska Orkiestra Kameralna. A o 22 na placu przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym odbędzie się pierwsza w tym roku odsłona Letniego kina pod chmurką (na początek „Na noże” Riana Johnsona).