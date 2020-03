Do końca marca odwołane rozprawy w elbląskich sądach

Elbląskie sądy odwołały wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne do końca marca 2020 roku. Decyzja związana jest rozpowszechnianiem się koronawirusa, ma ona nie dotyczyć spraw pilnych.

Jak informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu, zniesione zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne sądu w okresie od 13 do 31 marca 2020 roku.

- To nie dotyczy spraw pilnych, których katalog zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Zarządzenie to zostało zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu. Ponadto osobnym zarządzeniem, również zamieszczonym na stronie internetowej Sądu Okręgowego, ograniczony został dostęp interesantów do sądu - informuje rzecznik.

Podobną decyzję podjął prezes Sądu Rejonowego w Elblągu. Sądy skierują informacje indywidualne do osób, których miały dotyczyć zniesione rozprawy i posiedzenia jawne.

Interesanci proszeni są także, by komunikowali się z sądami telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe informacje o telefonach znajdują się na stronie internetowej.