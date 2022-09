Do lasu z czworonogiem (Opowieści z lasu, odc. 339)

Spacer z psem - to zawsze miły sposób spędzenia czasu, a dla naszego pupila to przecież konieczność. A może warto wybrać się z czworonogiem do lasu? Pewnie, ale trzeba pamiętać o paru ważnych sprawach. O tym opowiada Adam Gełdon w kolejnym odcinku cyklu "Oblicza lasów" magazynu Echa Leśne.

- Gdzie pies ma się wybiegać, wyszaleć, gdzie ma się nawąchać różnych zapachów, jeśli nie w lesie? - pyta w nagraniu Adam Gełdon. - Będąc już z psem w lesie, musimy pamiętać o tym, żeby przestrzegać kilku ważnych zasad - dodaje. A to, że pies powinien być na smyczy, to tylko jedna z nich. Poza tym z filmu dowiemy się też co nieco o tym, dlaczego po psie należy sprzątać również w leśnych ostępach i co warto zabrać do lasu na spacer z psiakiem. - Pamiętajmy też o tym, żeby zabezpieczać swoje psy również przed szwędaniem się luzem poza domem. Szczególnie mieszkając blisko lasu czy terenów otwartych, psy chętnie oddają się swojej naturze i polują. Zdarza się też, że tworzą grupy polujące wspólnie i tworzące spore zagrożenie dla zwierząt w lesie, a czasem też dla ludzi. Co ciekawe nie dotyczy to tylko dużych, silnych psów. Bez względu na rozmiar również małe pieski czują chęć polowania i chętnie z niej korzystają, jeśli właściciele niewłaściwie się nimi opiekują - podkreśla Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Więcej dowiemy się w filmie, zostawiamy więc Czytelników z Adamem Gełdonem i huskym Amarokiem.

oprac. TB