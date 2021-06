Do lasu z internetową pomocą

Lasy Państwowe uruchomiły nowy portal czaswlas.pl. Znajdziemy w nim informacje dotyczące wypoczynku w lesie, także w naszym regionie.

- Las wielofunkcyjny łączy trzy funkcje jednocześnie. Przyrodniczą, produkcyjną i społeczną, czyli szeroko rozumiane udostępnianie lasów. Dlatego dbanie o elementy związane z rekreacją i budową sieci infrastruktury turystycznej to ważny element naszej pracy - piszą o nowej inicjatywie leśnicy. Na portalu znajdziemy obiekty turystyczne, które znajdują się na terenie nadleśnictw. Zdobędziemy informacje o przebiegu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), parkingach i miejscach postoju, ścieżkach edukacyjnych i historycznych, miejscach biwakowania i punktach widokowych.

Serwis ma być na bieżąco aktualizowany. Póki co funkcjonuje jako beta, czyli jest w fazie rozwoju. Z czasem znajdziemy na nim więcej zdjęć, przydatnych współrzędnych geograficznych, poradników (dotyczących np. przygotowania wyprawy do lasu), a nawet propozycje gotowych tras, o czym informują Lasy Państwowe w swoich mediach społecznościowych.

Jak to dokładnie działa? W wyszukiwarce na stronie czaswlas.pl wpisujemy interesującą nas miejscowość i, jeśli chcemy, zawężamy wyszukiwanie do konkretnych obiektów i miejsc, choćby wspomnianych szlaków czy parkingów. W przypadku Elbląga i okolic, jeśli zaznaczymy np. widoki, wyszukiwarka poleci nam Punkt widokowy im. Carla Pudora w Suchaczu. Jeśli zaznaczymy opcje "historyczne", zaproponuje odwiedziny pruskiego grodziska w Łęczu itd. Jeśli lubimy wyprawy rowerowe, strona poleci nam m. in. szlak Green Velo i przekierowanie do map Google, gdzie będziemy mogli wyznaczyć sobie trasę.

- Portal czaswlas.pl to kontynuacja powstałej przed wielu laty strony internetowej o tej samej nazwie - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Wychodząc naprzeciw osobom, które chętnie korzystają z lasu, powstał całkiem nowy portal przedstawiający im pod różnymi względami wszystkie lasy w Polsce. Portal został zoptymalizowany dla komputerów i urządzeń przenośnych. Zapraszamy do korzystania i planowania urlopów czy spędzania każdej wolnej chwili w lesie - zachęca leśnik.