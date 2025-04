Do wody z pełnym brzuchem

MOSiR ogłosił przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie gastronomii w Parku Wodnym Dolinka. Wywoławcza cena za dzierżawę wynosi 2,5 tys. zł brutto.

Przetarg obejmuje dwa lokale gastronomiczne na I piętrze budynku (powierzchnia 39,7 m kw. i 21 m kw.), zaplecze magazynowe (8,8 m kw.) i teren przyległy (590,41 m kw.). Dzierżawa ma obejmować także „nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 100 m2 (20m x 5m) przeznaczoną na prowadzenie działalności gastronomicznej z możliwością postawienia pojazdu typu food truck. Alternatywnie Wydzierżawiający dopuszcza także możliwość zabudowy gruntu lekkim kontenerem usługowym pod warunkiem uzyskania zgody Wydzierżawianego, zgody Departamentu Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu – jeżeli będzie to wymagane, z zastrzeżeniem przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu każdego sezonu letniego.”

W poszczególnych miejscach parku wodnego mają być prowadzone lokal typu fast-food, kawiarnia, na terenie parku nie dopuszcza się natomiast sprzedaży alkoholu. Umowa dzierżawa ma obejmować trzy sezony letnie od 2025 do 2027 roku, gastronomia ma działać w tych samych godzinach, co park wodny (od otwarcia do 17 sierpnia w godz. 9-20, od 18 sierpnia do 31 sierpnia – 09 - 19, od 1 września do zamknięcia – 10 - 18). Park wodny ma zostać otwarty 30 czerwca. Zakończenie funkcjonowania obiektu w każdym sezonie ma być zależne od pogody, „około 7/15 września”.

Termin składania ofert upływa 7 maja. Podmioty zainteresowane dzierżawą powinny przedstawić m. in. koncepcję funkcjonalno-użytkową. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne lokale.

O budowie parku wodnego powstającego przy Spacerowej pisaliśmy m. in. tutaj.