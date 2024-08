 Dodatkowe 5 zł rabatu z kodem SZKOŁA

Powrót do szkoły nie zawsze musi być trudny, czasem może być po prostu smaczny, a to dzięki naszej specjalnej promocji w serwisie NaWynos. Zaciekawieni?

Kompletowanie pod koniec sierpnia szkolnej wyprawki to duże przedsięwzięcie, od którego można zgłodnieć. Na szczęście serwis NaWynos od 2011 roku dba o to, by elblążanie głodni nie chodzili, a to dzięki współpracy z ponad 50 lokalnymi restauracjami. Pizza, makarony, burgery, kebaby, dania meksykańskie, azjatyckie i wiele więcej, a wszystko ciepłe, pyszne i zawsze z rabatem.

Teraz dodatkowo dla wszystkich, nie tylko uczniów, mamy dobrą wiadomość. Do zamówień złożonych od 30 sierpnia do 6 września 2024 roku, z kodem „szkoła", naliczony zostanie dodatkowy rabat w wysokości 5 zł.

Proces edukacji już dawno za Wami, a wrzesień zamiast ze szkołą, kojarzy Wam się z długo wyczekiwaną wizytą u ortopedy? Też możecie skorzystać z promocji, każdy przecież zasługuje na dobre jedzenie w niższej cenie! Wystarczy tylko przy składaniu zamówienia w NaWynos, wpisać kod „szkoła". Może nie sprawi to, że poczujecie się jak na lekcjach, ale Wasze podniebienia na pewno będą zadowolone. Smacznego!

