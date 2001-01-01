Dodatkowe kursy na Elbląskie Święto Chleba

W celu ułatwienia powrotu po wieczornych koncertach organizowanych podczas XIX Elbląskiego Święta Chleba w dniach 22-24 sierpnia 2025r. zostaną wykonane dodatkowe kursy komunikacją miejską z przystanków zlokalizowanych przy Placu Słowiańskim.
22 sierpnia (piątek)
LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI
Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48
kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:11; 00:42
Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:18; 00:43
kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 22:54; 00:09
LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI
Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45
23 sierpnia (sobota)
LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI
Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48
kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:14; 00:42
Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:25; 00:43
kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 23:04; 00:09
LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI
Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45
24 sierpnia (niedziela)
LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI
Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:52