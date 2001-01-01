UWAGA!

----

Dodatkowe kursy na Elbląskie Święto Chleba

 Elbląg, Dodatkowe kursy na Elbląskie Święto Chleba
fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

W celu ułatwienia powrotu po wieczornych koncertach organizowanych podczas XIX Elbląskiego Święta Chleba w dniach 22-24 sierpnia 2025r. zostaną wykonane dodatkowe kursy komunikacją miejską z przystanków zlokalizowanych przy Placu Słowiańskim.

22 sierpnia (piątek)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48

kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:11; 00:42

Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:18; 00:43

kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 22:54; 00:09

LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45

 

23 sierpnia (sobota)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48

kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:14; 00:42

Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:25; 00:43

kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 23:04; 00:09

LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45

 

24 sierpnia (niedziela)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:52

ZKM w Elblągu

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 