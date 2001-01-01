Dodatkowe kursy na Elbląskie Święto Chleba

fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

W celu ułatwienia powrotu po wieczornych koncertach organizowanych podczas XIX Elbląskiego Święta Chleba w dniach 22-24 sierpnia 2025r. zostaną wykonane dodatkowe kursy komunikacją miejską z przystanków zlokalizowanych przy Placu Słowiańskim.

22 sierpnia (piątek) LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48 kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:11; 00:42 Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:18; 00:43 kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 22:54; 00:09 LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45 23 sierpnia (sobota) LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48 kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:14; 00:42 Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:25; 00:43 kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 23:04; 00:09 LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45 24 sierpnia (niedziela) LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:52

ZKM w Elblągu