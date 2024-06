Dodatkowe oznakowanie na Legionów

Na ulicy Legionów wprowadzone zostanie dodatkowe oznakowanie. Zdaniem urzędników poprawi ono znacząco bezpieczeństwo pieszych. Przypomnijmy, że w maju br. potrącone zostało tam dziecko.

- Departament Zarząd Dróg wraz z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeprowadził analizę bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Legionów, gdzie w maju br. doszło do potrącenia dziecka. W wyniku analizy podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego oznakowania poziomego w formie znaku P-10 „przejście dla pieszych” na czerwonym tle, aby to przejście było jeszcze bardziej widoczne. Ustawiony zostanie dodatkowo również znak T-27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”. Powyższe zmiany są w trakcie realizacji i będą wykonane do końca czerwca bieżącego roku - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga.

Przejście ma być dalej monitorowane przez DZD i Policję. Przypominamy, że w poprzednich latach wprowadzono dwustronne oznakowanie znakami D-6 „przejście dla pieszych” na dodatkowym tle fluorescencyjnym.