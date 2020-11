Dodatkowe przejazdy na liniach 11 i 31

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

ZKM w Elblągu informuje, że w dniach 3 i 4 listopada, w godzinach od ok. 9 do ok. 17:30 na liniach nr 11 i 31 wprowadzone zostaną kursy bisowe (każdy rozkładowy kurs będzie obsługiwany przez 2 autobusy).

Kursy bisowe zostają wprowadzone z uwagi na przewidywany wzrost zainteresowania kursami do elbląskich nekropolii oraz obowiązującymi limitami liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. ZKM w Elblągu zwraca się z apelem: - o stosowanie się do wprowadzonych przepisów związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego - a w szczególności zasłanianie ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej; - jeśli limit pasażerów zostanie przekroczony - o korzystanie z alternatywnych połączeń lub sposobów przemieszczenia się.

Michał Górecki, ZKM w Elblągu