Dom Pielgrzyma pod lupą CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę programu znanego jako „Willa plus”. Podlegać jej będą wszystkie dotacje udzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdy kierował nim Przemysław Czarnek. Również ta, za którą fundacja „Dumni z Elbląga” kupiła posiadłość w Karczowiskach Górnych.

Kontrole, jak zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej, potrwają do 4 maja i będą się odbywały w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy MEN a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Przypomnijmy, że fundacja „Dumni z Elbląga” została wezwana przez MEN do zwrotu dotacji 2,186 mln zł w kwietniu 2024 roku.

- To jest fundacja, która powstała niespełna cztery miesiące przed ogłoszeniem naboru do programu. Nie posiadała żadnego doświadczenia, dlatego informacje przedstawione we wniosku były nieprawdziwe i podobnie jak w przypadku Integry, jest w przygotowaniu zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie dotacji – tak 4 kwietnia ub. roku Joanna Mucha, minister edukacji, uzasadniała decyzję resortu.

Dodajmy, że Fundacja dotacji nie zwróciła, a obecnie w posiadłości kupionej przez nią w Karczowiskach Górnych odbywają się wydarzenia o charakterze religijno-duchowym.

- Dom Pielgrzyma, Centrum Edukacyjno-Rozwojowe - permakultura ogrodu i duszy: agroleśnictwo, kąpiele leśne, kompetencje miękkie, zdrowe relacje, szczęśliwe życie, sztuczna inteligencja i technologia w codziennym życiu, społeczeństwo obywatelskie - tyle obecnie o działalności Fundacji Dumni z Elbląga możemy się dowiedzieć z jej profilu w mediach społecznościowych. Prowadzi ja pod szyldem "Dom Pielgrzyma".

Prezes pisze do pani minister

Prezes fundacji Kamil Nowak podważa zarówno legalność dotychczasowych kontroli, które w Fundacji przeprowadziło MEN, a także legalność sprawowania funkcji szefa tego resortu przez Barbarę Nowacką. - Jak wiemy Szanowna Pani Barbaro, zmieniła Pani treść składanej przysięgi, zastąpiła Pani słowo “minister” nieuznawanym przez polski język prawny feminatywem “ministra”, co oznacza, że nie pełni Pani legalnie funkcji jaką jest Minister Edukacji, a jaką się Pani podpisała pod pismem przesłanym do naszej Fundacji, napisanym w dniu 28 października 2024 r. – czytamy w liście (pisownia oryginalna - red.) przesłanym przez prezesa Kamila Nowaka do minister Barbary Nowackiej.

W tym samym piśmie Kamil Nowak podważa też legalność kontroli programu, dzięki któremu Dumni z Elbląga otrzymali dotację. - Wobec powyższych, uważamy jakiekolwiek “wszczęcie postępowania administracyjnego” za nieważne, nielegalne, jak również niesprawiedliwe. Dalsze stanowisko Fundacji co do sposobu w jaki Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi sprawę związaną z naszym centrum edukacyjnym będziemy formułować po zapoznaniu się osobiście w Ministerstwie Edukacji Narodowej ze zgromadzoną tam dokumentacją – pisze do ministerstwa prezes "Dumnych z Elbląga", powołując się w korespondencji na... Allaha.

- W Imię Boga Miłosiernego Litościwego ( ِ سم ِ ِ ِن ٱ رَّ حْ ٱ ر ل ّ ٱ ر يم ٰ Allāhi Ar-Raḥmāni Ar-Raḥīm). Szanowna Pani Barbaro, na wstępie jak widzi Pani powołuję się na naszego Stwórcę i Jego atrybuty Miłosierdzia i Litości, stoję wobec Pani w postawie pełnej przyjaźni i miłości bliźniego, Szanowna Pani Barbaro, jak Pani widzi jest tutaj szereg prawnych niejasności, które można długo procedować i przerzucać się pisami, ale ja wychodzę do Pani z otwartą ręką i tak jak wnioskowałem o wgląd w dokumenty, proponuję Pani osobiste spotkanie, wyjaśnienie sobie co nas łączy i ustalenie w jaki sposób możemy współpracować – czytamy w liście Kamila Nowaka.

Błogosławieństwo dla portElu

W odpowiedzi na naszą ostatnią publikację, dotyczącą niezwrócenia przez "Dumnych z Elbląga" ministerstwu dotacji, Kamil Nowak przesyłał portEl.pl .... swoje błogosławieństwo.

- Bismillah Ir Rahman Ir Rahim. W Imię Boga, Najbardziej Miłującego, Będącego Dobrocią. Dziennikarstwo w Duchu Polityki Miłości Niech Miłość Najwyższego, która obejmuje wszystko i wszystkich, spocznie na Pani Ani Dawid, Panu Redaktorze Naczelnym Rafale Gruchalskim oraz Panu Wydawcy Włodku Gęsickim. Niech Bóg prowadzi ich słowa, myśli i decyzje tak, aby ich misja była służbą prawdzie i budowaniem dobra wspólnego - napisał w liście do naszej redakcji.

W linku cały list prezesa Fundacji do MEN