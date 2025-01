Dotacja na razie bezzwrotna

Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Edukacji Narodowej "Fundacja Dumni z Elbląga" nie zwróciła do dzisiaj ponad 2,1 mln zł rządowej dotacji, którą otrzymała od byłego już ministra Przemysława Czarnka na zakup posiadłości w Karczowiskach Górnych. O oddaniu tej dotacji w całości mówiła 4 kwietnia ub. roku sekretarz stanu w MEN Joanna Mucha. O informację w tej sprawie dopominaliśmy się w biurze prasowym MEN kilka razy i niestety bezskutecznie. Przekazano ją redakcji dopiero po naszym wystąpieniu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

4 kwietnia ubiegłego roku, na tydzień przed wyborami samorządowymi, Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zapowiedziała zwrot dotacji przez Fundację Dumni z Elbląga, którą ta otrzymała od ministerstwa (kierowanego jeszcze przez Przemysława Czarnka) na zakup posiadłości w Karczowiskach Górnych. Sprawę opisywaliśmy wiele razy na naszych łamach. Przypomnijmy jedynie, że dotyczy ona programu nazwanego przez media „willą plus”. Joanna Mucha podczas wspomnianej konferencji zapowiedziała, że jeśli dotacje były przyznane wówczas przez MEN w niewłaściwy sposób, to pieniądze zostaną przez państwo odzyskane. Podkreśliła, że Fundacja Dumni z Elbląga zwraca ministerialną dotację w całości.

- Druga z fundacji, która również zwraca dotację w stu procentach, to jest Fundacja Dumni z Elbląga. Otrzymała 2,186 mln zł na zakup nieruchomości z wyposażeniem w celu stworzenia centrum edukacyjnego. To jest również ta fundacja, która powstała niespełna cztery miesiące przed ogłoszeniem naboru do programu. Nie posiadała żadnego doświadczenia, dlatego informacje przedstawione we wniosku były nieprawdziwe i podobnie jak w przypadku Integry, jest w przygotowaniu zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie dotacji – mówiła 4 kwietnia ub. roku Joanna Mucha.

Od tamtej pory kilka razy próbowaliśmy w biurze prasowym Ministerstwa Edukacji uzyskać informację, czy zgodnie z zapowiedziami Joanny Muchy, dotacja została zwrócona lub chociażby procedura jej zwrotu trwa. Na żaden z naszych maili odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ministerstwo ustosunkowało się dopiero (3 tygodnie po określonym ustawą terminie) do złożonego przez nas w tej sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Okazuje się, że ministerialnej dotacji Fundacja Dumni z Elbląga nie zwróciła.

- Fundacja Dumni z Elbląga nie dokonała zwrotu otrzymanej od ministra dotacji celowej w ramach programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” – czytamy w mailu przesłanym naszej redakcji 20 stycznia br. przez biuro prasowe Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dowiadujemy się także, że 28 października ubiegłego roku MEN zawiadomił Fundację Dumni z Elbląga o wszczęciu postępowania administracyjnego, które ma zmierzać „do wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie zwrotu dotacji celowej".

- Jednocześnie zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych o ujawnieniu w trakcie kontroli wszczętej przez Ministra w trybie uproszczonym okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 53 ustawy o kontroli w administracji rządowej w dalszej części przeprowadzonej w trybie zwykłym w zakresie art. 9 pkt t 1) i 2) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104) przez Fundację Dumni z Elbląga z siedzibą w Elblągu – czytamy w informacji przesłanej nam przez biuro prasowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak możemy przeczytać na stronie Fundacji Dumni z Elbląga, obecnie nazywa się ona Polska w Przyszłość i prowadzi w Karczowiskach Górnych dom pielgrzyma.

W Fundacji były dwie kontrole parlamentarzystów, które przyczyniły się do wykazania nieprawidłowości. Jednak do tej pory Fundacja nie zwróciła ponad dwóch milionów złotych budżetowi państwa.