Doprowadził do referendum, teraz pracuje w ratuszu

Kazimierz Falkiewicz został nowym pełnomocnikiem prezydenta Elbląga ds. osób niepełnosprawnych. W 2013 roku był pełnomocnikiem grupy, która doprowadziła do referendum w sprawie odwołania ówczesnych władz miasta.

Pracę na stanowisku podinspektora – pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. osób niepełnosprawnych Kazimierz Falkiewicz rozpoczął 1 lipca. Wygrał konkurs, który prezydent ogłosił jeszcze w maju. Wystartowały w nim dwie osoby, a wśród wymogów było m.in. wykształcenie wyższe magisterskie z jednej z dziedzin nauk społecznych, znajomość ustaw i... empatia.

„ Komisja (…) dokonała analizy otrzymanych ofert na ogłoszone wolne stanowisko i 15 czerwca 2021 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, Panem Kazimierzem Falkiewiczem oraz dokonała całościowej oceny wypowiedzi przydzielając kandydatowi ocenę punktową. Drugi kandydat nie zgłosił się na rozmowę – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Kazimierz Falkiewicz uzyskał wysoką liczbę punktów podczas przeprowadzonego naboru, wykazał się wiedzą i znajomością ustaw wskazanych w ofercie.

Kazimierz Falkiewicz ma 53 lata. W 2013 roku był pełnomocnikiem Grupy Referendalnej, która doprowadziła do referendum w sprawie odwołania prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka i Rady Miejskiej. Był też współzałożycielem i przewodniczącym stowarzyszenia Wolny Elbląg, które bezskutecznie próbowało wprowadzić swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego portalu Elblog.pl, założonego przez osoby należące do stowarzyszenia Wolny Elbląg. Jeszcze w 2015 roku Kazimierz Falkiewicz krytycznie odnosił się do działań prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, publikując swoje opinie m.in. na portEl.pl

Od 1 lipca Kazimierz Falkiewicz jest pełnomocnikiem prezydenta Elbląga ds. osób niepełnosprawnych. Wcześniej tę funkcję pełnił Maciej Pietrzak, który łączył ją z pracą pełnomocnika prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Mimo kilku prób na razie nie udało nam się skontaktować z Kazimierzem Falkiewiczem.