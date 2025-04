Droga krzyżowa ulicami Elbląga

W środę (16 kwietnia) odbędzie się w Elblągu nabożeństwo drogi krzyżowej. Rozpocznie się ono o godz. 19 przy kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Robotniczej.

Stamtąd ulicami: Brzozową, płk. Dąbka, 12 Lutego, Hetmańską, Giermków, Wigilijną, Stary Rynek i Mostową wierni przejdą w stronę katedry św. Mikołaja.

- Zapraszam mieszkańców Elbląga do udziału w tym nabożeństwie, aby wspólnie raz jeszcze przeżyć mękę Chrystusa i zastanowić się nad jej znaczeniem dla naszego życia oraz współczesnego świata. Autorem tegorocznych rozważań jest ks. Piotr Jałako, pijar, dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu - zachęca biskup elbląski Jacek Jezierski.

Droga Krzyżowa to w kościołach katolickich nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.