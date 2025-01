 „Droga młodzieży, czas się bawić” - studniówka Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

– Nauka w szkole artystycznej jest wyjątkowa i wymagająca, zawsze to powtarzam. Ale jest też niezwykła. Przez te pięć lat młodzież doskonaliła różne dziedziny sztuki, pamiętajmy jednak, że sztuka życia bywa jedną z tych najtrudniejszych, ale oni dzisiaj właśnie odrabiają lekcję praktyczną. Droga młodzieży, czas się bawić – mówiła Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym podczas wczorajszego (24 stycznia) rozpoczęcia studniówki. Zobacz zdjęcia.

Żadna studniówka nie może odbyć się bez poloneza, zazwyczaj najbardziej stresującej części wieczoru. Tym tańcem denerwowała się też Kasia, uczennica klasy piątej.

– Długo ćwiczyliśmy, prawie całą klasą – przyznaje Kasia, dodając, że maturą nie stresuje się tak, jak stresowała się polonezem. – W maju zdaję historię sztuki, angielski i może rozszerzony polski, jeszcze nie zdecydowałam. Nie wiem, czy pójdę w październiku na studia. Myślę o roku przerwy, to zależy, czy coś mnie teraz zainteresuje.

Ola przyznaje, że kiedy zszedł z niej stres związany z tańczeniem poloneza, od razu poczuła się lepiej i jest gotowa na zabawę.

– Długo czekałam na ten wieczór i długo się na niego szykowałam, już od godz. 13. Dzisiaj tylko chcę, żeby była miła i fajna zabawa, więcej nie oczekuję, naprawdę – mówi uczennica.

Jakie plany na przyszłość ma Ola?

– Na maturze na pewno zdaję historię sztuki i matematykę, a co będzie dalej to zobaczymy, nie ma nigdy nic pewnego. Myśląc o studiach, myślę o architekturze lub grafice, lubię pracować przy komputerze, przy projektach i plakatach – mówi Ola.

Również dla Wiktora, kolegi Kasi i Oli, polonez był stresujący. Jak przyznaje uczeń, nie jest z niego w pełni zadowolony.

– Stresowałem się polonezem, maturą też, z przedmiotów dodatkowych zdaję historię sztuki i rozszerzony angielski, bo są proste – mówi Wiktor. – A potem studia, ale zaocznie. Nad kierunkiem jeszcze myślę.

Kiedy w końcu stres zszedł z wszystkich uczniów, zasiedli oni do posiłku, a potem radośnie wkroczyli na parkiet razem z ulubionymi nauczycielami.

Studniówka to niepowtarzalny moment w życiu każdego maturzysty. Ten wyjątkowy bal w gronie przyjaciół i nauczycieli symbolizuje zakończenie jednego z najważniejszych etapów edukacji i jednocześnie otwiera drzwi do kolejnego – matury i wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

