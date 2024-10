 Drugie życie zdigitalizowanych zbiorów - konferencja

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na konferencję pod hasłem „Drugie życie zdigitalizowanych zbiorów”. Będziemy na niej mówić nie tylko o digitalizacji, ale o dziedzictwie kulturowym w połączeniu z dizajnem, nowymi technologiami i turystyką. Zobacz prelegentów.

Czy te rzeczy da się połączyć? Czy dizajn i dziedzictwo kulturowe mają ze sobą coś wspólnego? Gdzie jest miejsce, w którym mogą spotkać się zabytki z nowymi technologiami? Jak branża turystyczna korzysta z aplikacji, przygotowywanych przez muzea i inne instytucje? To tylko niektóre z pytań, które zostaną zadane podczas konferencji. Próby odpowiedzi na nie podejmą eksperci z branży.

Na konferencji będzie można posłuchać wykładów, wziąć udział w warsztatach (obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona), odbędzie się również sesja networkingowa, na której spotkamy się i podyskutujemy w ramach wymiany doświadczeń wśród różnych branż. Nad merytoryczną dyskusją czuwać będą specjalistki z Centrum Cyfrowego – Maja Drabczyk i Natalia Cetera.

Nie zabraknie również części artystycznej – będzie nią pokaz instalacji w wirtualnej rzeczywistości „Ad Futuram Rei Memoriam”. Jak powstają taki instalacje? Co inspiruje artystę do sięgnięcia w świat wirtualnej rzeczywistości? O tym wszystkim opowie jej twórca – Marek Kudła.

DIZAJN



DIZAJN

MICHAŁ PIERNIKOWSKI - WYKŁAD

Dziedzictwo kulturowe w projektowaniu. Budowanie marki wzorniczej z wykorzystaniem zdigitalizowanych zbiorów instytucji kultury

Przykłady realizacji polskich projektantów i firm, wykorzystujących w swojej pracy nawiązania do dziedzictwa kulturowego oraz korzystających z cyfrowych zasobów kultury. Prowadzący zwróci uwagę na potencjał zdigitalizowanych zasobów kultury w budowaniu marki narodowej oraz wzmacniania potencjału komunikacyjnego w działalności kreatywnej.

Przedstawione zostaną przykłady strategii instytucji z różnych krajów, których celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie potencjału ekonomicznego branż kreatywnych, poprzez wykorzystanie różnych zasobów kultury.



MICHAŁ PIERNIKOWSKI – WARSZTATY

Współpraca instytucji kultury z projektantami i twórcami treści cyfrowych — wykorzystanie elementów metodologii design thinking w przygotowaniu oferty, odpowiadającej na potrzeby różnych grup odbiorców

Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować, wykorzystując metodę design thinking. Grupa uczestników opracowywać będzie wspólnie model usługi, która pozwala angażować różnych odbiorców w wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów instytucji.



MARTA FLISYKOWSKA – WARSZTATY

Od cyfrowych zabytków do wirtualnych światów: Twórcze zastosowanie zdigitalizowanych zasobów kulturowych

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne przykłady zastosowania zdigitalizowanych zasobów kulturowych w różnych dziedzinach przemysłu kreatywnego. Warsztat pokaże, jak cyfrowe obiekty dziedzictwa – takie jak modele 3D, fotografie i materiały wideo – mogą stać się inspiracją do nowoczesnych, kreatywnych rozwiązań w architekturze, designie oraz sztuce, edukacji i rozrywce. Uczestnicy poznają metody integracji tych zasobów w swoich projektach, z naciskiem na ich ponowne wykorzystanie i adaptację do współczesnych potrzeb. Przedstawione zostaną różnorodne studia przypadku, od inspiracji historycznymi detalami w projektowaniu, po tworzenie immersyjnych światów w grach wideo oraz multimedialnych wystaw edukacyjnych. Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się, jak łączyć te zasoby między dziedzinami, jak mogą się one przenikać, oraz jakie nowe możliwości mogą otwierać w innowacyjnych projektach twórczych.





TURYSTYKA

MICHAŁ KOSKOWSKI, MARCELINA METERA – WYKŁAD

Popatrz, opowiem Ci historię! Wizualny storytelling, interpretacja dziedzictwa i turystyka

Założenia i praktyczne aspekty interpretacji dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób, odwiedzających miejsca i obiekty historyczne. Wykładowcy skupią się na metodach prezentacji i interpretacji z wykorzystaniem obrazu oraz na storytellingu w celu pokazania możliwości wykorzystania różnego typu zasobów cyfrowych i technik wizualnych w kształtowaniu doświadczeń turystów i budowaniu wizerunku miejsc. Omówią potrzeby i zachowania współczesnych turystów, w tym dzieci, młodzieży i grup szkolnych.



MICHAŁ KOSKOWSKI, MARCELINA METERA – WARSZTAT

Popatrz, opowiem Ci historię! Wizualny storytelling, interpretacja dziedzictwa i turystyka

Podczas warsztatów pt. "Popatrz, opowiem Ci historię! Wizualny storytelling, interpretacja dziedzictwa i turystyka" zastosowane zostaną elementy grywalizacji, aby lepiej rozpoznać, jakie i czyje potrzeby - oraz w jaki sposób - mogą zostać zaspokojone z wykorzystaniem zasobów cyfrowych. Grę zakończy dyskusja nad metodami komunikacji i promocji na przykładzie case study.



TOMASZ GOŁĄBEK

Nowe, cyfrowe oblicze szlaków turystycznych

Będzie to przegląd metod i narzędzi, które wykorzystuje PTTK do zbierania, opracowywania, archiwizowania i udostępniania danych o szlakach turystycznych w Polsce.





NOWE TECHNOLOGIE

SYLWIA ŻÓŁKIEWSKA - WYKŁAD

Wykład pt. Ludzie i szalone sny maszyny. Sztuka remiksu i kreatywność w świecie AI

Wykład przedstawi nowe możliwości twórcze, jakie oferuje sztuczna inteligencja (AI) w zakresie ponownego wykorzystania zdigitalizowanych zasobów kultury. Uczestnicy poznają przykłady zastosowania narzędzi AI wspierających kreatywność oraz odkryją twórczy potencjał, jaki może kryć się w tzw. „halucynacjach” — błędach generowanych przez AI. Omówione zostaną również wyzwania związane z relacjami między człowiekiem a maszyną oraz kwestie praw autorskich dotyczące treści stworzonych przy użyciu AI.



SYLWIA ŻÓŁKIEWSKA – WARSZTATY

Sztuka i kultura w erze mobile. Jak z głową projektować aplikacje i gry mobilne

Podczas warsztatu uczestnicy zastanowią się, czy tworzenie aplikacji i gier mobilnych ma dziś sens? A jeśli tak, to na co zwrócić uwagę i jakimi rozwiązaniami się inspirować, aby odnieść sukces? Jak opracować strategię rozwoju aplikacji spójną z misją i wizją instytucji? Podczas warsztatu uczestnicy wspólnie opracują koncepcję aplikacji lub gry mobilnej, a także poznają metody i narzędzia wspierające proces projektowy.



MARCIN WILKOWSKI – WARSZTATY

Szansa, moda czy konieczność? Wykorzystanie rozwiązań AI w upowszechnianiu zbiorów małej instytucji kultury

Podczas warsztatu poznamy na konkretnych przykładach realizacje podejścia "kolekcje jako dane" oraz możliwości wykorzystania rozwiązań AI w upowszechnianiu i ponownym wykorzystaniu zbiorów cyfrowych. Jakie gatunki "wypowiedzi generatywnych" możemy użyć do przetwarzania naszych kolekcji? Jak z budowania modelu uczenia maszynowego zrobić projekt edukacyjny w małej instytucji i przy niewielkim budżecie? Podczas warsztatu poznamy repozytorium Hugging Face, możliwości Wikidanych i sposoby na wytrenowanie własnego modelu rozpoznawania obrazów. Zajęcia nie wymagają umiejętności programistycznych - będziemy pracować wyłącznie z narzędziami no-code.

Celem warsztatu jest też przetestowanie, na ile popularne ostatnio metody i narzędzia "sztucznej inteligencji" mogą być skutecznie wykorzystywane w pracy niewielkiej instytucji kultury/dziedzictwa.