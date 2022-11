Dwa miliony dla nowej fundacji na zakup nieruchomości

Zarejestrowana w kwietniu 2022 roku Fundacja Dumni z Elbląga otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki ponad 2 mln zł dotacji z przeznaczeniem „na zakup nieruchomości i wyposażenia”. Pieniądze pochodzą z programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. Jaki projekt będzie realizowała fundacja? Kto za nią stoi?

Wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” znajdziemy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dotację otrzymały 42 stowarzyszenia, organizacje i fundacje. Wśród nich jest też Fundacja Dumni z Elbląga, która dostała 2 mln 186 tysięcy zł z przeznaczeniem „na zakup nieruchomości i wyposażenia”.

Fundacja została zarejestrowana 13 kwietnia 2022 roku (w Sądzie Rejonowym w Olsztynie), a prezesem zarządu jest 36-letni Kamil Nowak. Od prezesa fundacji próbowaliśmy się dowiedzieć, jaki projekt będzie ona realizowała za przyznane ministerialne pieniądze. Fundację zarejestrowano ok. 8 miesięcy temu, jednak niewiele informacji możemy znaleźć dziś, czyli 29 listopada, na temat jej działalności. Nie prowadzi witryny internetowej, nie ma profilu w mediach społecznościowych, nie znajdziemy też kontaktu telefonicznego w Internecie. Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Zacisze 2 w Elblągu. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że jest to tzw. adres wirtualny, na który można wysyłać korespondencję do fundacji.

Nasze pytania przesłaliśmy mailem prezesowi zarządu Fundacji Dumni z Elbląga Kamilowi Nowakowi. Pytaliśmy o to, jakie działania fundacja od czasu zarejestrowania, czyli od 13 kwietnia 2022 roku prowadziła? Jaką działalność konkretnie zamierza prowadzić Fundacja Dumni z Elbląga? Dotacja, która wynosi 2,186 mln zł jest sprecyzowana na liście beneficjentów ministra z przeznaczeniem na zakup nieruchomości i wyposażenia. Czy fundacja zamierza zacząć działalność od zakupu nieruchomości i o, którą nieruchomość chodzi konkretnie? Chcieliśmy też, aby Kamil Nowak napisał kilku słów o sobie, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jakie są jego wcześniejsze doświadczenia w prowadzeniu organizacji pozarządowych?

- Dziękuję bardzo za pani wiadomość. Cieszę się bardzo, że dziennikarze sami do nas piszą, bo ostatnio zastanawiałem się właśnie, jak będzie najlepiej dotrzeć do szerszego grona mieszkańców Elbląga i okolic. Bardzo liczę na wsparcie lokalnych elbląskich mediów w najbliższym czasie. Co zaś się tyczy samej dotacji, to dopiero niedawno zostało ogłoszone, że Fundacja Dumni z Elbląga zakwalifikowała się na jej przyznanie, ale musimy jeszcze dostarczyć niemało dokumentów i informacji, aby MEiN podpisało z nami umowę i faktycznie ją przyznało. Chciałbym przygotować wyczerpującą odpowiedź na pani pytania, ale to będzie możliwe dopiero w grudniu, gdyż teraz zajmujemy się nie tylko działalnością edukacyjną, ale także pomocą humanitarną i zaangażowani jesteśmy w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie jak również pilnym domykaniem umowy z MEiN. Mam także nadzieję, że gdy już dotację zrealizujemy, to będziemy mogli zaprosić panią oraz innych lokalnych dziennikarzy, by szerzej zapoznać państwa i czytelników lokalnych mediów z naszą działalnością - odpowiedział nam Kamil Nowak.

Wysłaliśmy drugiego maila do prezesa Kamila Nowaka, wskazując w nim, że nie są to odpowiedzi na pytania zadane przez redakcję. - Tak jak napisałem, ustosunkujemy się do zapytania w grudniu, wszystko zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w ramach terminów określonych ustawą :) - maila tej treści, zakończonym emotikonem odesłał nam w odpowiedzi prezes Fundacji Dumni z Elbląga.

Pytania o cel dotacji i o to, jaki projekt będzie realizowała Fundacja Dumni z Elbląga wysłaliśmy także do biura prasowego Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli tam skąd otrzymała ona dotację. Nadal czekamy na odpowiedź.

Odpisało nam natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest organem nadzorującym fundację.

- Cele statutowe fundacji to podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój ziemi elbląskiej oraz jej okolic, w szczególności poprzez: zwiększanie wiedzy mieszkańców na temat historii, zwłaszcza historii lokalnej, promowanie wizerunku regionu poza jego granicami, promowanie wizerunku regionu jako miejsca odpowiedniego dla inwestycji, prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej i obywatelskiej wśród mieszkańców Elbląga oraz całego regionu, promowanie postaw patriotycznych w szczególności patriotyzmu lokalnego, podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia ogólnego poziomu wykształcenia mieszkańców regionu, wspieranie i promowanie kreatywnej przedsiębiorczości, wspieranie i promowanie nowych technologii, wspieranie rozwoju życia sportowego, kulturalnego i artystycznego regionu, wspieranie i promowanie lokalnej działalności charytatywnej, wspieranie i promowanie lokalnych przedsiębiorców, wspieranie i promowanie efektywnych rozwiązań w zakresie administrowania i zarządzania sprawami publicznymi, wspieranie i promowanie praktyk z zakresu dobrej administracji, działania na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej, w tym infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej, działania edukacyjne w obszarach działalności fundacji, działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego i nauki, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich, aktywizację społeczności lokalnej, wspieranie i promowanie innowacyjności we wszystkich dziedzinach funkcjonowania lokalnej społeczności - czytamy w mailu przesłanym nam przez Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak zaznaczył departament, zgodnie z posiadaną przez nich dokumentacją oraz danymi z Krajowego Rejestru Sądowego jedyną osobą wchodzącą w skład organu zarządu fundacji jest Kamil Nowak. O nim pisaliśmy m. in. w tym artykule.