Dwadzieścia nowych miejsc na stare ubrania

Od stycznia mamy obowiązek segregowania zużytych tekstyliów. Obecnie w Elblągu możemy je oddać tylko w jednym miejscu: Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mazurskiej 42. Od wiosny ma się to zmienić. Na terenie miasta ma zostać ustawionych 20 pojemników na tego typu odpady.

Zmiana przepisów nie wymaga od mieszkańców, wspólnot lub spółdzielni posiadania nowych pojemników lub worków na te odpady. Tekstylia segregujemy w domu i odwozimy do PSZOK na ul. Mazurskiej. To na razie jedyne miejsce w Elblągu, w którym możemy oddać te odpady. Chodzi tu nie tylko o zużytą odzież, obuwie, pościel, zasłony, ręczniki czy bieliznę, ale także pluszowe zabawki, czy dywany. PSZOK to minimum, które musi zapewnić gmina, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że dla osób mających trudności z dotarciem do niego powinno oferować się alternatywne rozwiązania - specjalne pojemniki czy zbiórki mobilne.

Już pod koniec grudnia ubiegłego roku Joanna Urbaniak, kierownik Referatu Zespołu Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta, informowała, że urząd pracuje nad rozwiązaniami, które ułatwiłby mieszkańcom selektywną zbiórkę tekstyliów.

- Prowadzimy rozmowy z firmą, która mogłaby na terenie miasta ustawić kontenery z przeznaczeniem na tekstylia. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie zafunkcjonuje w Elblągu w pierwszym kwartale 2025 roku – zaznaczyła wówczas w rozmowie z nami Joanna Urbaniak.

Finał tych rozmów nie był pozytywny. Okazało się, że firma nie może zapewnić stałego odbierania odpadów - tekstyliów i odzieży - w najbliższym czasie. Miasto szykuje niebawem zmianę przepisów, która, jak zapewniają urzędnicy, ułatwi mieszkańcom segregację tego typu odpadów.

- Na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowane zostały dwa projekty uchwał: zmieniający Uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz zmieniający Uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nich zaproponowane zostały zapisy umożliwiające wprowadzenie na terenie miasta dodatkowych rozwiązań w tej kwestii – informuje Joanna Urbaniak.

Tymi zmianami miasto wprowadzi do harmonogramu odbioru odpadów dwadzieścia nowych punktów w Elblągu.

- W przypadku uchwalenia przez Radę Miejską zaproponowanych w projektach uchwał zmian, na początku kwietnia ustawione zostaną na terenie miasta w 20 lokalizacjach oznakowane, dodatkowe pojemniki, do których mieszkanki i mieszkańcy będą mogli przekazywać zużyte tekstylia i odzież. Nadal będzie również można przekazywać tego typu odpady bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – informuje Joanna Urbaniak.

Na razie zwiększonego ruchu w PSZOK na Mazurskiej nie ma. - Od 1 stycznia w PSZOK zostało przyjętych ok. 1,5 ton tekstyliów. Nie zauważamy obecnie wzmożonego ruchu mieszkańców oddających ten odpad. W większości jednorazowo są przyjmowane małe ilości, nie przekraczające 50 kg odpadu – informuje Joanna Radziuk z Zakładu Utylizacji Odpadów.

Odpady tekstylne mogą być przerabiane na paliwo. - Odnośnie recyclingu tekstyliów, to obecnie jest on kierowany do odzysku energetycznego. Można z odpadu wytwarzać paliwo alternatywne o wysokiej wartość opałowej – wyjaśnia Joanna Radziuk.

Dodajmy, że na terenie Elbląga od dawna znajdują się pojemniki na używaną, lecz nie zużytą odzież. One nadal będą funkcjonowały - do nich wrzucić możemy np. odzież, czy obuwie, które nadaje się jeszcze do użytkowania.