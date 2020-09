29 sierpnia obchodzony był Dzień Straży Miejskiej. Z tej okazji wczoraj w Straży Miejskiej w Elblągu odbyła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczył wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak. Zobacz zdjęcia.

- Straż Miejska w Elblągu powstała 1996 roku. Najpierw była euforia, później pomysły likwidacji. Dziś, po zmianach jakie przeszła ta formacja nie mamy wątpliwości, jak bardzo ta służba jest w Elblągu potrzebna. Straż Miejska jest zawsze tam, gdzie jest potrzebna. Nie tylko dba o porządek publiczny i dyscyplinuje niepokornych kierowców, ale również uczestniczy w wielu interwencjach. Bardzo dziękuję za te działania. W szczególności dziękuję za pracę wykonywaną podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy strażnicy włączyli się bardzo mocno w realizację zadań w tym zakresie – podkreślał podczas uroczystej zbiórki wiceprezydent Janusz Nowak.

Wiceprezydent przekazał również list z życzeniami i podziękowaniami od Prezydenta Witolda Wróblewskiego.

- W związku z przypadającym w dniu 29 sierpnia świętem Straży Miejskiej pragnę złożyć wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia. Życzę przede wszystkim pomyślności w życiu zawodowym oraz satysfakcji z pełnionej służby. Niech dobrze wypełniana, codzienna praca daje poczucie spełnienia, oraz będzie dla wszystkich funkcjonariuszy źródłem radości. Misją Straży Miejskiej jest służenie mieszkańcom, pomaganie w rozwiązywaniu ich problemów oraz wspomaganie działań związanych z utrzymaniem ładu i porządku w naszym mieście. Dziękuję Państwu za dotychczasową działalność w tych obszarach. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić za Waszą służbę w ostatnich miesiącach, kiedy to walczymy z pandemią koronawirusa. Swoimi działaniami i postawą udowadniacie, że elblążanie mogą na Was liczyć. Mam również nadzieję, że kolejne zadania, które będziemy wspólnie podejmować przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Elbląga – napisał prezydent.

- Ostatni rok działalności to wiele wyzwań, które podjęliśmy aby móc jeszcze bardziej efektywnie i z zaangażowaniem realizować nasze zadania. Zwiększona została liczba etatów, uzupełnialiśmy sprzęt, pozyskaliśmy dodatkowy pojazd, wprowadziliśmy nowe rozwiązania organizacyjne, w tym służby w soboty i w niedziele – mówił Arkadiusz Kulik, komendant Straży Miejskiej w Elblągu.

Wczorajsza uroczystość była okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych działań, ale również do wręczenia awansów i wyróżnień.