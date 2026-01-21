Dziś pierwsze posiedzenie Elbląskiej Rady Kobiet

W środę (21 stycznia) na pierwszym, roboczym posiedzeniu zbierze się Elbląska Rada Kobiet. Liczy ona piętnaście pań, sprawdziliśmy kim są i czym do tej pory się zajmowały.

Przypomnijmy, że Elbląską Radę Kobiet powołał prezydent na początku stycznia. Zgłoszeń napłynęło 55, miejsc w Radzie było 15. Zgodnie z regulaminem 12 pań miało być wybranych spośród zgłoszonych kandydatur, 3 reprezentantki prezydent miał wskazać samodzielnie.

- Z uwagi na duże zainteresowanie i ciekawe kandydatury, które wpłynęły, prezydent nie wskazał swoich dodatkowych kandydatur, tylko wybrał trzy spośród wszystkich złożonych wniosków. Są to panie Anna Lashini, Katarzyna Grefling i Anna Podhorodecka – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga.

Radę tworzą:

Anna Lahsini, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Działa na rzecz promocji Elbląga począwszy od promocji osobistej - twarzą w twarz z turystą, po promocje w mediach ogólnopolskich. Anna Podhorodecka związana z Hospicjum Elbląskim, gdzie pracuje jako menadżerka marki i fundraiserka. Koordynuje akcje społeczne i konferencje paliatywne. Wspiera osoby w kryzysie psychicznym. Anna Wrzosek-Duk, kierowniczka działu logistycznego w elbląskiej fabryce przemysłu ciężkiego, gdzie zarządza wieloosobowym, zróżnicowanym pod względem wieku, wykształcenia i płci zespołem. Pasjonatka tańca, ogrodnictwa i języków obcych. Zmotywowana do działań na rzecz samotnych kobiet oraz dzielenia się pasjami. Aneta Kudlak, reprezentuje promocję, reklamę i marketing. Prowadzi lokalne media. Społecznie wspiera kobiety prowadzące własne biznesy oraz panie cierpiące na choroby nowotworowe. Emilia Witek, nauczycielka wychowania przedszkolnego, terapeutka dzieci ze spektrum autyzmu. Wspiera matki dzieci z niepełnosprawnościami oraz sprawiających trudności wychowawcze. Organizuje warsztaty, szkolenia, spotkania. Ewa Malanowska, psycholog. Z racji wykonywanego zawodu na co dzień spotyka się z problematyką dotyczącą kobiet i rodzin. Całokształt bogatego doświadczenia pozwala jej mieć szerokie rozeznanie w trudnych sprawach, jak przemoc, dysfunkcje rodzinne oraz sytuacje kryzysowe, które dotykają kobiety. Joanna Polecka, pedagog, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, kosmetolog. Od lat wspiera elbląskie hospicjum, zarówno z młodzieżą, jak i prywatnie, jako przedsiębiorca. Członkini Cechu Rzemiosł Różnych w Elblągu. Karolina Matłach, zawodowo związana z elbląską kulturą, aktywnie uczestniczy w przygotowaniach i realizacjach wydarzeń muzycznych. Jest także nauczycielem, pomaga rozwijać umiejętności muzyczne dzieci i młodzieży oraz współpracuje z ich rodzicami. Karolina Strzelec, pedagog, kurator społeczny. Wspiera osoby w kryzysie, szczególnie kobiety i dzieci oraz rodziców w trudnościach. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz z seniorami. Katarzyna Grefling, kierowniczka klubu wojskowego. Posiada doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu działań kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych skierowanych do kobiet i rodzin. Katarzyna Moczarska-Wojtaś, specjalizuje się w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w międzynarodowych organizacjach. Od lat angażuje się w działania na rzecz różnorodności, równości, włączenia zawodowego i przynależności kobiet w biznesie. Członkini zarządu Stowarzyszenia EL-Kobiety. Lidia Osik, współzałożycielka i członkini zarządu Stowarzyszenia EL-Kobiety, w ramach którego działa na rzecz rozwoju, wsparcia i integracji kobiet z Elbląga i okolic. Emerytka wojskowa, m.in. pełniła funkcję pełnomocnika kobiet w służbie przy Komendancie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu Magda Ogrodowczyk, agentka ubezpieczeniowa. Współtworzy Elbląski Klub Kobiet, jest także prezeską nowopowstałej Fundacji ODWA, która będzie wspierać kobiety m.in. zmagające się z trudnościami psychicznymi i skutkami relacji przemocowych. Magdalena Adamowicz-Tadra, analityk rynku nieruchomości i IT. Dysponuje wysokimi umiejętnościami z zakresu współpracy międzynarodowej. Obszary działalności to szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych (technologie informacyjne, cyberbezpieczeńsytwo) oraz wolontariat. Monika Kaśkiewicz, „Położna na medal”, doradca życia rodzinnego diecezji elbląskiej. Aktywnie działa na rzecz zdrowia oraz wsparcia kobiet w Elblągu, także jako wolontariuszka w organizacjach pozarządowych.

Jak poinformował nas UM w Elblągu, pierwsze spotkanie Rady, ze względu na roboczy charakter, nie jest dostępne dla przedstawicieli mediów.