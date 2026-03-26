Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. Oglądaj na żywo

W czwartek o godz. 10 rozpocznie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni mają do przegłosowania prawie 40 uchwał, m.in. dotyczących komunikacji miejskiej, sprzedaży nieruchomości czy przystąpienia do sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na sesji na pewno pod głosowanie nie zostanie poddana sprawa osiedla, które jest planowane między ul. Legionów i Częstochowską. Jak już informowaliśmy, po uwagach mieszkańców inwestor wycofał swój wniosek, obiecując go poprawić i złożyć ponownie.

Radni zajmą się za to prawie 40 innymi uchwałami. Mają zdecydować m.in. o wydłużeniu czasu obowiązywania biletu komunikacji miejskiej kupionemu u kierowcy, przekazaniu działki na Modrzewinie ETBS-owi pod budowę mieszkań czynszowych czy nadaniu nowemu rondu na ul. Kościuszki nazwy 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Sesja rozpocznie się o godz. 10. Obrady radnych można oglądać na żywo na stronie esesja.tv