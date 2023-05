Ekologicznie w Domu pod Cisem

Zwiedzanie Domu pod Cisem i warsztaty ekologiczne współorganizowane przez PSONI – tak upłynie czwartkowe (25 maja) popołudnie przy ulicy Stawidłowej 3. Wszystko to już od godziny 14 w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo o godz. 15 rozpocznie się kawiarenka obywatelska „Wprowadź do swojego życia zasady 5R”.

- Te kilka zdroworozsądkowych zasad, określanych jako 5R pomoże nam ograniczyć powstawanie odpadów. Jest to powiązane ze stylem życia zero waste, czyli zero śmieci. Warto dbać o otoczenie, chronić zasoby naturalne i myśleć o przyszłości naszych dzieci – mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP, które prowadzi Dom pod Cisem.

Jak brzmią wspomniane zasady? Gdzie w Elblągu są miejsca przyjazne gospodarce o obiegu zamkniętym? Tego dowiesz się podczas kawiarenki obywatelskiej „Wprowadź do swojego życia zasady 5R”, która rozpocznie się o godzinie 15.

- W ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych zapraszamy w czwartek do zwiedzania Domu pod Cisem. Na pierwszych odwiedzających czekamy o godz. 14, na kolejnych o godz. 15, i 17– mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem, który mieści się przy ulicy Stawidłowej 3. – Opowiemy o naszej pracy i idei zero waste, którą praktykujemy.

Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od godz. 15 rozpoczną się warsztaty podczas których wykonywane będą ekologiczne mydełka. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

- Na gości odwiedzających w czwartek Dom pod Cisem czekają niespodzianki – dodaje Justyna Duks ze Stowarzyszenia ESWIP.

Kawiarenka obywatelska organizowana jest w ramach projektu “Wspólnie możemy więcej” finansowanego z funduszy EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.