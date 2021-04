Elbląg organizuje punkt masowych szczepień

W czwartek (8.04) podczas konferencji prasowej prezydent Elbląga poinformował o utworzeniu masowego punku szczepień w mieście. Będzie on działał w hali MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej.

- Do realizacji tematu podeszliśmy już przed Wielkanocą, aby być w pełni przygotowanym do szczepienia jak największej liczby elblążan. Nadrzędnym naszym wyzwaniem było zorganizowanie tego w taki sposób, aby zapewnić dużą przepustowość, przy jednoczesnym zachowaniu warunków sanitarnych. Hala MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej ma dużą powierzchnię, jest też dużo miejsc parkingowych - zaznaczył prezydent.

Punkt szczepień w hali MOSiR będzie działał od godz. 8 do godz.18.

- Zaszczepić tam będziemy mogli w tygodniu 3,5 tys. osób. Przygotowanie punktu szczepień i logistykę samorząd miasta wziął na siebie, uruchamiamy go z własnych środków – mówi prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Prezydent podkreślił również, że przygotowania do otwarcia punktu są na końcowym etapie i zacznie on działać od 19 kwietnia, czyli zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

- Mam nadzieję, że ilość szczepionek, które otrzymamy będzie nas satysfakcjonowała – zaznaczył prezydent.

Obecnie w Elblągu działa 18 miejsc, w których można się szczepić, w punktach Podstawowej Opieki Zdrowotnej..

- Udostępniliśmy dla Szpitala Miejskiego również bursy przy ulicy Komeńskiego, do realizacji szczepień. Jest tam możliwość przeprowadzania dwóch tysięcy szczepień tygodniowo, co oczywiście uzależnione jest od ilości szczepionek, które otrzymujemy, jak też od liczby osób chętnych na szczepienie – mówił Witold Wróblewski.

Wiceprezydent Elbląga Michał Missan podkreślił, że w dalszym ciągu organizowany jest transport dla osób, które mają problem z dotarciem do punktów szczepień.

- Dotychczas wykonaliśmy 64 takie transporty, dotyczyły one osób niepełnosprawnych i osób po 70. roku życia. Prowadzimy też pomoc dla osób starszych przy robieniu na przykład zakupów. Na nasze zlecenie robi to Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Z tej pomocy skorzystało 44 seniorów. Zachęcam wszystkich do szczepień, tylko w ten sposób możemy wrócić do normalności - mówił Michał Missan.

Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego zaznaczył, że to personel tej jednostki będzie odpowiedzialny za szczepienia.

- Zachęcamy wszystkich elblążan, którzy są nam w stanie nam pomóc, w szczególności pielęgniarki - mówił Mirosław Gorbaczewski.