 Elbląski MOSiR w czołówce w Polsce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu został nominowany do prestiżowej nagrody w kategorii: Ośrodki Sportu w Polsce w 2021 roku wręczanej przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, organizatora największego wydarzenia w naszym kraju. Jury składające się z 60 specjalistów przyznało MOSiR-owi bardzo wysokie, 3. miejsce.

III Kongres Sport Biznes Polska odbył się 15 marca w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 600 osób oraz 70 prelegentów – wieloletnich sportowców, działaczy, sponsorów, przedstawicieli związków sportowych i wielu innych specjalistów. Oprócz ciekawych paneli tematycznych, podzielonych na debaty, prezentacje, dyskusje, odbyła się Gala, na której przyznanych zostało 16 statuetek w różnorodnych kategoriach podzielonych na 4 sektory.

Elbląski MOSiR znalazł się w pierwszej trójce nominowanych w sektorze Sport w samorządach w kategorii Ośrodek Sportu w Polsce. Konkurs dotyczył 2021 roku. Oceniane były m.in. akcje sportowe, angażowanie społeczności lokalnej, współpraca i źródła finansowania, działania promocyjne i marketingowe. Wśród nominowanych były również Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz laureat Legia Training Center. Już samo znalezienie się w czołówce konkursu to ogromne wyróżnienie dla elbląskiego MOSiR-u, szczególnie, że wśród wyróżnionych są reprezentanci największych polskich miast – Warszawy i Poznania. Została tym samym doceniona ciężka praca wielu osób, ich zaangażowanie i kreatywność. Jest to także świetna motywacja do dalszych działań, szukania i organizowania kolejnych, nowych imprez zarówno sportowych, jak i rekreacyjnych. Zapraszamy do korzystania z obiektów sportowych oraz uczestniczenia.

