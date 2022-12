U pani Iwony zdiagnozowano nowotwór z przerzutami. Czterdziestoletnia elblążanka prosi o pomoc w zbiórce na leczenie.

- Drodzy znajomi, nieznajomi, kochani. Mam na imię Iwona i mam 40 lat. Jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci, szesnastoletniej Alicji, trzyletniego Olafka oraz żoną cudownego męża Michała. We wrześniu zdiagnozowano u mnie złośliwy nowotwór piersi z przerzutami. Moje życie, jak i życie mojej rodziny, wraz z diagnozą rozsypało się na milion kawałków. Do tej pory byłam bardzo aktywną osobą zawodowo jak i prywatnie, towarzysko. Zawsze starałam się pomagać innym w potrzebie, teraz ja proszę o pomoc - czytamy na zrzutka.pl

Pani Iwona przyjmuje chemię. Jak pisze na zrzutka pl. leki, które przyjmuje, aby zapobiec skutkom ubocznym chemii są bardzo drogie. - Nie są one refundowane, do tego muszę jeździć na badania do Olsztyna, Gdańska, to też są koszty. W tej chwili jedynym żywicielem rodziny został mąż, który sam choruje na cukrzycę. Nasze życie kręci się teraz od szpitala do szpitala, od badań do badań, które w moim przypadku w większości są prywatne. Dziękuję serdecznie za każdą złotówkę, za każde wsparcie. Wierzę, że się uda pokonać kulę brzydulę, mam dla kogo żyć, chcę żyć – czytamy na zrzutka.pl

