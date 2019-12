Endorfina - recepta na zdrowie naszej finalistki

Małgorzata Piejdak ma świetną figurę, całe życie była aktywna. Przez chorobę na chwile musiała zwolnić, ale czuje się już na siłach by wrócić na sale treningowe. Chce być sprawna i wesoła jak dawniej. Odpowiednie ćwiczenia pozwolą jej bezpiecznie wrócić do formy, a endorfiny przywrócą uśmiech.

Po chorobie trzeba uzdrawiać i ciało i duszę. Trzeba robić to powoli i rozsądnie, szczególnie kiedy mówimy o urazach głowy, arytmiach czy nadciśnieniu tętniczym. Aktywność o umiarkowanym natężeniu poprawia zdrowie i samopoczucie. Ale zanim wrócimy do sportu, warto spotkać się z trenerem, który sprawdzi nasze możliwości i omówi z nami program ćwiczeń.

- Jestem po operacji tętniaka. Na początku bałam się nie tylko ćwiczyć, ale i żyć pełnią życia. Dlatego zgłosiłam się do programu - mówi Małgorzat Piejdak, finalistka programu „Od nowa piękna”. - Teraz wiem, że moją receptę na zdrowie jest pogoda ducha i aktywność. Trener pokazał mi, jakie ćwiczenia mogę wykonywać na siłowni i w domu. Ich natężenie jest dla mnie bezpieczne, a dodatkowo korygują moją postawę, bo mam boczne skrzywienie kręgosłupa.

Odpowiednio dobrana i dawkowana aktywność fizyczna, to najlepsza recepta na zdrowie. Trzeba jednak pamiętać, że każdy z nas jest inny, dlatego ćwiczenia powinny być dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby. Centrum fitness, odnowy i rehabilitacji Endorfina w Elblągu pracę z podopiecznym rozpoczyna od wywiadu, określeniu potrzeby i możliwości podopiecznego. Na tej podstawie powstaje „szyty na miarę” program treningowy. Dodatkowym wsparciem są masaże i naturale zabiegi regeneracyjne.

Większa sprawność to też większa pewność siebie. Ważne by po chorobie odzyskać balans i harmonię, by znów zacząć się cieszyć życiem. - Dostałam wsparcie i nowy zastrzyk energii. Pakiet darmowych wejść od Endorfina Fit, to dodatkowa mobilizacja. Teraz wiem, że mogę wszystko. - dodaje Małgorzata Piejdak.

Warto podkreślić, że Endorfina Fit to miejsce, w którym nie tylko można być aktywnym fizycznie i skorzystać z bogatej oferty zajęć, a także zregenerować swoje ciało oraz je rehabilitować. To tu można je kompleksowo zdiagnozować, a później poprawić jego stan. W Endorfina Fit pracuje zespół specjalistów, z bogatym doświadczeniem, którzy potrafią dopasować zabiegi z zakresu odnowy oraz rehabilitacji zarówno do stanu zdrowia, jak i wieku czy formy fizycznej.

Wizyta w Endorfinie to kolejny krok w metamorfozie Małgorzatę Piejdak. Już niebawem nasi czytelnicy zobaczą całkowitą przemianę. O nowy wygląd naszej finalistki zadbali:

