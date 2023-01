Fundacja Dumni z Elbląga za całość dotacji kupi nieruchomość pod miastem

Z programu ministra edukacji i nauki pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” Fundacja Dumni z Elbląga otrzymała w listopadzie ubiegłego roku 2 mln 186 tysięcy zł dotacji. Jak poinformował nas jej prezes Kamil Nowak, całość dotacji zostanie przeznaczona na zakup nieruchomości w okolicach Elbląga.

Przypomnijmy, że fundacja została zarejestrowana 13 kwietnia 2022 roku (w Sądzie Rejonowym w Olsztynie), a prezesem zarządu jest 37-letni elblążanin Kamil Nowak. Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Zacisze 2 w Elblągu, jest to jednak tzw. adres wirtualny. Przypomnijmy również, że dotacja została przyznana „na zakup nieruchomości i jej wyposażenie”. O to jaką nieruchomość planuje kupić fundacja pytaliśmy już jej prezesa w listopadzie ub. roku. Nie uzyskaliśmy wówczas konkretnej informacji. Szczegółowo o sprawie pisaliśmy w tym artykule.

Nasze pytania przesłaliśmy ponownie Kamilowi Nowakowi na początku stycznia br. Właśnie otrzymaliśmy odpowiedzi, z których wynika, że fundacja przeznacza całą dotację na zakup nieruchomości położonej 4 km od Elbląga.

- Dotację w całości, czyli w kwocie 2 186 000 mln zł, przeznaczamy na zakup nieruchomości położonej 4 km od Elbląga, przy drodze asfaltowej w bezpiecznej i spokojnej okolicy. Główny budynek powstał w 1935 r. i pierwotnie pełnił rolę szkoły. Nieruchomość obejmuje także teren zieleni z ogródkiem warzywnym, laskiem, stawami i ulami, dając nam możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć tematycznych - czytamy w mailu przesłanym redakcji przez Kamila Nowaka.

Jaką działalność będzie prowadziła Fundacja Dumni z Elbląga? - Nasze centrum edukacyjne będzie prowadzić edukację wspierając lokalne pomysły i działania społeczne oraz będzie miejscem swobodnej wymiany myśli, poglądów oraz wiedzy. W zajęciach będą mogli brać udział nie tylko uczniowie, a ludzie w różnym wieku, także w grupach łączących seniorów, dzieci i młodzież. W zakresie działalności mamy zajęcia wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego, wiedzy na temat prawa w codziennym życiu, budowania zdrowych relacji, pracy ze swoimi emocjami, budowy samozarządzających się egalitarnych organizacji od samorządu uczniowskiego poczynając po organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa, czyli także zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone wspólnie z prawdziwymi przedsiębiorcami - praktykami biznesu, jak również zdrowe odżywianie, uprawa ogródka ze wstępem do permakultury, majsterkowanie i zajęcia w zakresie obronności - informuje Kamil Nowak.

Prezes Fundacji Dumni z Elbląga podkreśla także, że prowadzi ona działania wspierające Ukrainę i „buduje szerokie kontakty z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym Stowarzyszeniem Czysty Świat". Jak podkreśla Kamil Nowak, fundacja prowadzi też działania charytatywne, rozdaje m.in. kaszkę dla dzieci, którą otrzymała od jednego ze sponsorów, m.in. o tym możemy przeczytać na witrynie internetowej fundacji.

Dlaczego tak krótko działająca fundacja otrzymała tak wysoką ministerialną dotację?

- Nie mogę wypowiadać się za MEiN co do argumentów, które przekonały ekspertów do naszego projektu, w każdym razie jako elblążanie powinniśmy cieszyć się, że powstaje w naszym regionie innowacyjne centrum edukacyjne. Możliwe, że mojej wiarygodności dodały moje osiągnięcia, znam wszakże biegle kilka języków obcych, jestem coachem biznesowym, przedsiębiorcą i społecznikiem z wieloletnim stażem, po różnych kursach w zakresie zarządzania projektami (Agile, Scrum). Mam bogate doświadczenie: wprowadzenie na chiński rynek do oficjalnej dystrybucji polskich marek kosmetyków, jak również współpracę z Polską Organizacją Turystyczną w ramach promocji polskich atrakcji turystycznych w Chinach, współpracę przy promocji Elbląga (we współpracy z naszych muzeum) i polskiej kultury, historii oraz gier komputerowych w chińskich mediach społecznościowych - pisze w mailu do redakcji Kamil Nowak.

Spytaliśmy Kamila Nowaka w jakiej konkretnie miejscowości fundacja planuje kupić nieruchomość. Na odpowiedź czekamy.