Galeria pod psem i kotem (odc.102)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy wam kocura Flapa oraz suczkę Calineczkę. Flap trafił do schroniska dla zwierząt w czerwcu 2015 roku razem ze swoim rodzeństwem. Kotki miały wtedy około dwóch miesięcy. Obecnie Flap jest pięknym, dorodnym kotem, który w warunkach schroniskowych jest niestety płochliwy. Czeka na nowy dom i kochających właścicieli. Calineczka trafiła do schroniska w marcu 2020 roku, ponieważ jej opiekun zmarł. To malutka suczka, która waży 6 kg i ma około 10 lat. Jest ufnym i lgnącym do wszystkich ludzi psiakiem. Pomimo tego, że nie jest już pierwszej młodości, Calineczka na spacerach biega za patykiem jak szczeniak! Nigdzie się nie oddala - pilnuje się swoich opiekunów. Doskonale dogaduje się z innymi psami i nie wykazuje agresji w stosunku do kotów. Odpoczywa najchętniej na wersalce, przytulona do człowieka. Sygnalizuje konieczność wyjścia na dwór za potrzebą.

oprac.daw