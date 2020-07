Galeria pod psem i kotem (odc.107)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj chcemy, abyście poznali kota Robota oraz suczkę Maję. Te zwierzaki już kilka lat czekają w schronisku na nowy dom. Robot przebywa w schronisku od sierpnia 2015 roku, obecnie ma około 5 lat. W stosunku do obcych sobie osób Robot zachowuje się ostrożnie i z rezerwą, ale do swoich schroniskowych opiekunek chętnie podchodzi i prosi o pieszczoty. Czeka na kochających właścicieli. Maja trafiła do schroniska w lipcu 2017 roku z ulicy Królewieckiej. To mała suczka, która waży około 8 kg i ma prawdopodobnie ponad 5 lat. W stosunku do nowo poznanych osób Maja jest początkowo nieufna. Jednak gdy pozna kogoś bliżej, nie odstępuje go na krok. W schronisku Maja jest psem "biurowym", tzn., że chodzi luzem po terenie schroniska i śpi w biurze. Dzięki temu wiemy, że jest czujnym zwierzęciem, które pilnuje swojego terenu i donośnym szczekaniem reaguje na obcych ludzi. Kto ją przygarnie?

